Desde las estrellas, los padres de la Patria nos reclaman

Y vamos a comenzar (sin más preámbulos), por el "más grande", el máximo ejemplo de desprendimiento humano que cruzó por nuestro suelo argentino desde todos los tiempos hasta el presente. Ejemplo a seguir desde la distancia, pues las alturas que alcanzó esa noble alma, ningún ser con poderes de mando vislumbró apenas la grandeza de su misión americana. Está claro que nos referimos al General José de San Martín.

Nada retuvo para sí, todo lo dio por su Paria natal y la América toda. Se apartó violentamente de su brillante carrera militar de España, para combatirle su despotismo demagógico y dictatorial con respecto al continente americano. Concluido su enorme periplo libertador, su preclara visión política le indicó que las guerras y luchas internas de los países no conducen a ningún buen fin, retiró su presencia, y esperó sus últimos años en el exilio, viviendo hasta su muerte dentro una decorosa estrechez económica"sin bolsos de dinero de ninguna especie ni caudales ni propiedades con que suelen nutrirse muchos mortales ambiciosos".

Los tres países que sus tropas habían liberado le ofrecieron sus suelos y sus cuidados, pero él prefirió el retiro a fin de no inmiscuirse en sus destinos.

Usted pensará que aquellos eran otros tiempos.¡No!¡no!. Los hombres honestos y honrados:¡siempre fueron virtuosos y justos antes y ahora.Y los ladrones y delincuentes siempre fueron malhechores, transgresores y bandidos antes y ahora!.

Por eso el gran militar argentino profetizaba que: "un Luzbel de ojos azules vendrá a sentarse en el trono sangriento de una tiranía para prolongar nuestra servidumbre"(Ricardo Rojas en El Santo de la Espada).

Y ¡cuántas despóticas autocracias ( no importa el color de sus ojos), sentaron sus oscuras y tenebrosas dictaduras en el sillón de Rivadavia!.

El otro gran Padre lo fue del folclores, representante típico del arte vernáculo,defensor de los humildes y explotados, caminó el país y extrajo tanto de sus vivencias, costumbres y tradiciones, que nos descubrió un mundo, "más allá de las estrellas", que tradujo con su voz, su guitarra y sus poesías, desde lo más recóndito del alma humana, hasta entender el alma de las constelaciones que reílan por el insondable Universo.

Escuchando religiosamente hasta en Japón, el mundo se puso de pie ante su guitarra y su voz, traductores de mensajes sublimes, profundos y vaticinantes. Y él también nos señalaba y profetizaba hechos que siempre hacen daño. Y en carta enviada desde París a su esposa, residente en Cerro Colorado (Córdoba) en el año 1973, expresaba lo siguiente: "Se organizan sí, pero no para salvar a la República,sino para dominarla por el terror y la burla, con la venganza y la soberbia. Pero es y ha sido y será siempre un fascista, cobarde y ambicioso. Cuenta con mucho pueblo,porque la inmadureza de nuestros criollos es evidente".(Cartas a Nenette: página 241).

En el transcurso del tiempo la distancia y los patéticos hechos, nos demuestran que las profecías se han cumplido a pleno. Pero el hecho den enfrentar el mañana, todo ello corre por cuenta nuestra. Ha llegado la hora de la verdad y la franqueza,la hora en que enfrentamos de una vez por todas cuáles son las reglas de juego de la convivencia entre los argentinos, y ocupemos cada uno el lugar que nos corresponde, desde el Presidente de la Nación hasta el último poblador y ciudadano del país.

¿usted no conoce ese lugar?; bueno ¡yo tampoco!,pero ¡búsquelo!. No creo que si usted llegó hasta aquí en el lectura, no lo encuentre. En el fondo de nuestra conciencia puede estar dormido...¡despiértelo!