Brucelosis: baja incidencia en rodeos y preocupante a nivel establecimientos

Jorge Hart, médico veterinario y director del programa brucelosis de la Dirección Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), se refirió a que el impacto de brucelosis es bajo a nivel de rodeos, aunque preocupante a nivel de establecimientos.

Fue en una entrevista concedida a TodoAgro, donde se destacó que el programa de Brucelosis Bovina define las estrategias y acciones a desarrollar en todo el territorio nacional, para los rodeos donde se realicen actividades de reproducción en bovinos (tambos, cría, cabañas y genética) según la Resolución N° 67/2019.

Y se memora que la vacunación antibrucélica es obligatoria al cien por cien de las terneras de tres a ocho meses de edad con vacuna Brucella abortus Cepa 19, en simultáneo con las campañas de vacunación antiaftosa y bajo una estrategia regional.

-Ayúdenos a armar una composición de lugar, ¿cómo estamos en el tema brucelosis?

-Estamos bien con brucelosis, sin embargo, sigue habiendo un número importante de casos en el país, por lo cual tenemos que mejorar muchas cosas y es un poco lo que intenta el nuevo plan, que pusimos ahora en vigencia a partir del 3 de abril. Justamente mejorar algunos estancamientos que veníamos detectando para ir mejorando la situación sanitaria, mejorar la producción, las posibilidades de comercio internacional y por supuesto la salud pública.

IMPACTO EN LOS

RODEOS

Hart señaló que según algunas mediciones hechas en los últimos años el nivel de prevalencia de brucelosis ronda el 1% / 0,8%, y precisa que "esta prevalencia termina siendo un poco anecdótica y la que hay que empezar a mirar un poco más es la prevalencia de establecimiento, es decir, que proporción de establecimiento está infectada de brucelosis y si tiene algún grado de infección, y esa ronda el 12%".

Y destacó que estos niveles se han mantenido constante durante muchos años, sobre todo en rodeos de cría, los cuales no han dedicado mucha atención a este aspecto.

A la vez que agregó que siempre el plan estuvo enfocado en la parte de tambos que es la que está mejor.

De hecho, hay registrados casi ocho mil tambos certificados libres, y a partir de este parece atinado cambiar el plan, para enfocar un poco que es lo que está pasando en los rodeos de cría que es lo que estaba manteniendo un poco esta infección.

-¿Cuál es la estrategia de medidas que ha tomado el Senasa en esta problemática?

-La acción principal es la Determinación Obligatoria del Estatus Sanitario a Brucelosis (DOES), y es un diagnóstico serológico a la totalidad de los animales susceptibles (vaquillonas, vacas y toros) de cada establecimiento, con el fin de verificar la condición sanitaria de los rodeos. La DOES debe llevarse a cabo por el veterinario privado acreditado por el Senasa, responsable del establecimiento, en un plazo máximo de dos años.

UNA CUESTION DE

ESTATUS

El plan es reconocer qué situación de brucelosis tienen los establecimientos. Si es negativo se lo ubica en el estatus de libre, y a partir de esto, los establecimientos van a tener que realizar vigilancia a través de muestreos parciales. Mientras que aquellos establecimientos que resulten positivos deben comenzar es con un plan de saneamiento eliminando los animales enfermos.

Hart piensa que hay un débil enfoque sobre este tema en los establecimientos lecheros y el veterinario de campo debe ser quien en terreno enfatice esta preocupación.

El veterinario de campo se enfrenta con el problema, con prevalencias que a veces son globales. A veces se han detectado 20% de prevalencia intra previa lo cual realmente es un problema, y quizás años de libre brucelosis les haya sacado un poco la práctica.

-¿La intensificación de los sistemas como juega con la evolución de este flagelo?

-La intensificación de los sistemas, a partir de la cercanía aumenta la tasa de contacto que, generalmente es mayor que un rodeo de cría, con lo cual asume relevancia. Por ser intensivo, se ha trabajado durante muchos años para evitar esa situación. Además el tambero es un proveedor de productos, y debe contar con alimentos sanos desde el origen.

-¿Cómo estamos en ovinos?

-En ovinos lo que pasa es que la que empieza a jugar un poco es la Brucella Ovis, ya no es la Brucella Abortus que es la vaca si bien a veces tiene esa conexión, eso tiene que ver con epidermitis del carnero, que esa tampoco no hay demasiada en la zona, por ahí empieza a afectar un poco más en la parte productiva. No tenemos medido a nivel de prevalencia esa situación.

-¿Y en las otras especies?

-Y en las otras especies también. Lo que pasa que tiene que ver mucho con la situación productiva, por ejemplo, en porcinos todo lo que es criaderos especializados, generalmente son libres, generalmente la brucelosis empieza a hacer un poco más de afectación cuando son piaras o criaderos más informales.

-¿Hay otras herramientas preventivas?

-En realidad nosotros tenemos la vacunación que es un poco la herramienta fundamental que mantiene control de la enfermedad hoy, que es la cepa 19 que es entre los 3 y 8 meses. Las otras vacunas, RB51 y había otra de producción nacional que falta un poco de probar que es la Delta PGM, son herramientas que están disponibles. De hecho, ahora el nuevo plan se ha planteado la posibilidad de que, en caso de que se aprueben estas vacunas, porque hay que hacer un proceso de re-aprobación de estos productos biológicos, se puede llegar a utilizar.