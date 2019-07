Volvió la calma al socialismo Locales 25 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El Partido Socialista expresó su respaldo a la candidatura a presidente por Consenso Federal Roberto Lavagna a través de un comunicado que lleva la firma de su presidente, el santafesino Antonio Bonfatti y el resto de los integrantes de la conducción, entre ellos Enrique Estévez, quien es el secretario General del espacio en Santa Fe y además encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales.

De esta forma, dio por terminada la controversia que surgió a partir de las declaraciones del diputado provincial por el socialismo santafesino, Eduardo Di Pollina -cercano a Bonfatti-, que dijo que no votaría a Lavagna por considerarlo parte de la derecha conservadora.

"El Partido Socialista integra Consenso Federal, aportando a la construcción de una alternativa en Argentina que supere la grave situación económica y social que atravesamos, marcada por una creciente desigualdad y por el aumento de la pobreza y la indigencia. Estos graves problemas, se han agravado en nuestro país en el último tiempo y tanto el gobierno actual como anterior no han sabido dar respuestas a los mismos", sostiene el documento. "Somos miembros de Consenso Federal porque en nuestras instancias de debate partidario coincidimos en construir una alternativa progresista, con sectores del radicalismo, del peronismo y de otras expresiones anes a esta idea, que se mantuvieran en la postura de no caer en una grieta que resulta falsa a la hora de enfrentar los problemas de la gran mayoría de los argentinos y argentinas y que no ofrece ninguna respuesta a los mismos. En tal sentido, nuestra Mesa Directiva nacional determinó la integración denitiva a Consenso Federal", agrega.

Asimismo, destaca que "desde el socialismo, encontramos en la candidatura presidencial de Roberto Lavagna una posibilidad clara de aportar a la sociedad argentina su experiencia y capacidad, la cual ya fue demostrada en distintos momentos de la historia reciente de nuestro país".