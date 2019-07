Lavagna en Rosario pidió a la población que "vote libremente" Locales 25 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO @@MiguelLifschitz JUNTOS./ El candidato de Consenso Federal estuvo junto a Urtubey y Lifschitz en el Polo Tecnológico Rosario.

"En las Paso no se elige a nadie, así que uno puede votar realmente por el que quiere, en el que uno piensa que es 'lo mejor para el país'", señaló esta mañana el precandidato a presidente por Consenso Federal, Roberto Lavagna, quien esta mañana estuvo junto a su compañero de fórmula, Juan Manuel Urtubey, en Rosario.

Acompañado por el gobernador Miguel Lifschitz, quien impulsó el apoyo del Partido Socialista a su postulación, Lavagna visitó el Polo Tecnológico Rosario, ubicado en Lamadrid al 400, y después ofreció una conferencia de prensa, en los salones de Puerto Norte, donde trazó los lineamientos generales de su propuesta política.

"Ya estamos cerca y la población va a decir lo que piensa", comentó el exministro de Economía de la Nación, con relación a las encuestas que anticipan una polarización entre los las fórmulas que integran Mauricio Macri y Miguel Angel Pichetto, por un lado, y Alberto Fernández y Cristina Fernández, por el otro.

"Es importante porque en las Paso no se elige a nadie, entonces la idea de que 'tengo que votar a este para que no gane el otro', esa cosa de elegir por negativo acá no está, en las Paso uno puede votar realmente por el que quiere, en lo que uno piensa 'esto es lo mejor para mi país'", señaló Lavagna.

En ese sentido, destacó que, ya en las elecciones definitivas, se abre "una segunda instancia en la que probablemente llegará la especulación de 'voto a este para que este no gane', pero las Paso es una gran encuesta nacional, uno puede muy libremente votar, eso es lo que pedimos a la población, que vote libremente".

Consultado sobre las medidas de gobierno tomará en caso de ser elegido presidente, adelantó que en primera instancia elevará el presupuesto destinado a ciencia y tecnología, ya que se trata de un sector productivo en crecimiento en la Argentina y necesita promoción.

"Para mi tiene una cosa más personal, son empresas pos 2004 que fue cuando sacamos una ley para apoyar la tecnología y el software. En un país donde las cosas siempre quedan a mitad de camino, en este caso no, es una verdadera explosión, ya que hoy el tercer rubro de exportación es el software", añadió

Asimismo, comentó: "En estos sectores el tema fundamental es el presupuestario ya que Argentina invierte cada vez menos en ciencia y tecnología, alrededor del 0,3 por ciento del producto bruto".

También, afirmó que, "si bien lo ideal sería llegar a 12 por ciento como ocurre en muchos países desarrollados, por lo menos hay que duplicar los fondos asignados a ciencia y tecnología".

"En segundo lugar trabajar mucho en un régimen que permita mezclar la presencia del Estado con los innovadores jóvenes del sector privado, que se articulen de manera permanente", concluyó. (Fuente: La Capital de Rosario)