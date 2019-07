COMO PODAR UN ROSAL TREPADOR. SUPLEMENTO RURAL 25 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Si quieres que esta primavera tu rosal este tan bello como nunca... ahora es el tiempo de podarlo. De paso, mantendrá una forma óptima, limitaras su tamaño y estará mas sano. Te cuento por donde cortar. Los brotes laterales Poda los brotes laterales de las ramas principales, el ejemplar debe quedarse con 4 o 5 yemas en cada rama. El objetivo es liberar al rosal de los tallos mas débiles, porque suelen ser improductivos, no dan rosas o dan pocas. Corta los más débiles, por la base; los que presentan nudos vigorosos, aproximadamente a la mitad. La madera muerta, dañada o enferma. Retira todos los tallos que estén marrones o gris-verdoso, se trata de material muerto, por eso se la conoce como “madera”, incapaz de regenerarse. Corta 1 o 2 cm. por debajo de lo dañado para evitar que se extienda. Corta los tallos secos y viejos por la base. Los tallos más desarrollados. Retira los tallos mas desarrollados para que el ejemplar conserve una forma compacta y no se vuelva muy invasivo y acabe por comerte el espacio de tu jardín. Corta siempre por encima de un nudo (a 5 mm. o 1 cm. como máximo), así conseguirás un rosal más frondoso y tupido. Todos los tallos cruzados. Quita todos aquellos tallos y ramas que crecen hacia el interior, atravesados. Sin esta sencilla operación, la mayoría de los rosales crecerían hacia arriba, desgarbados y poco frondosos, sobretodo por la parte inferior de los tallos. Se trata de eliminarlos por completo desde la base, que no vuelvan a crecer hacia el interior estorbando a los tallos principales e impidiendo que el aire circule con facilidad por el interior. El corte. A la hora de podar un tallo, el corte debe hacerse siempre por encima de una yema sana y orientada hacia el exterior, para que el nuevo tallo crezca abierto, y no hacia el interior del rosal. Si se ha efectuado bien el corte a partir de la primavera brotara un nuevo tallo, sano y vigoroso, que es el que mas flores produce. MANOS A LA OBRA QUE ESTAMOS EMPEZANDO EL MEJOR MOMENTO.