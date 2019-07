Mejorar pese a los recortes Deportes 25 de julio de 2019 Redacción Por JUEGOS PANAMERICANOS

FOTO COA EN LIMA./ Parte de la delegación argentina al llegar a la Villa Panamericana.

BUENOS AIRES, 25 (AFP-NA, por Daniel Merolla).- Argentina, el país sede de los primeros Juegos Panamericanos en 1951, enfrenta el reto de Lima-2019 a puro pulmón, con su potencial dañado por un duro ajuste en los fondos que el Estado destina a fomentar deportes olímpicos. El recorte presupuestario no afectará a estrellas y campeones, como la nadadora Delfina Pignatiello, las Leonas y Leones del hockey sobre sintético, el renovado basquetbol masculino, la judoca Paula Pareto, el gimnasta Federico Molinari y velistas con carreras consolidadas.

Pero a duras penas, Argentina se propone al menos mantener el séptimo lugar en el medallero como en Toronto-2015, en decadencia histórica tras ganar por única vez los Juegos en Buenos Aires-1951 con 68 preseas de oro. Desde entonces, cayó cada año en el tablero.

En Toronto, la cosecha fue de sólo 15 doradas. Hay cada vez menos becas y viajes de fogueo para los atletas. En los últimos tres años, el presupuesto deportivo disminuyó 62% en dólares y este año el vital Centro de Alto Rendimiento recibió el 25% del total, la mitad de lo percibido en 2018, según cifras oficiales.

"Cuánto daño que se le hace al deporte con quita de presupuesto", escribió en redes sociales Claudio Morresi, exsecretario de Deportes. Morresi deploró el plan de vender el valorado predio del Centro de Alto Rendimiento (Cenard) como negocio inmobiliario, con un incierto traslado a la zona sur de la ciudad. Decenas de deportistas lamentaron, además, que la Secretaría con rango de Ministerio fue degradada a una Agencia de Deporte Nacional el año pasado.



A LA PISCINA

La gran promesa joven del deporte argentino es Pignatiello, de 19 años. "Mi cabeza está puesta en los Panamericanos", dijo la atleta de los 400m, 800m y 1.500m. Es bicampeona mundial junior y multimedallista en los Juegos Sudamericanos de la Juventud Santiago de Chile-2017. Atrapó preseas de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires-2018, cuando la actividad pareció despertar. Fue un espejismo, aunque emergieron algunas figuras.

El Comité Olímpico Argentino (COA) destacó a Fausto Ruesga, del básquetbol 3x3, Matías Ríos en esgrima, Alliana Volkart en tiro deportivo y Sol Ordás, oro en remo en Buenos Aires-2018. El abanderado será el velista Javier Conte, bronce en los Olímpicos de Sydney-2000.

Las Leonas, únicas latinoamericanas dentro del club mundial del hockey, pretenden el oro que las lleve directo a los Olímpicos de Tokio-2020. Su inesperado problema fue la renuncia de Lucina Von der Heyde, mejor jugadora junior mundial 2018. "Siento que hoy no estoy comprometida como tengo que estar", argumentó.

Darán pelea los equipos de rugby seven, voleibol y balonmano, así como los flamantes campeones mundiales del sóftbol en República Checa. Al menos regresa al ruedo el juego de pelota, en el que Argentina siempre fue destacada, con cuatro oros en Guadalajara.



FUTBOL, DOLOR DE CABEZA

El fútbol, deporte rey del país, es un dolor de cabeza. La selección femenina entró en crisis tras asombrar en el reciente Mundial de Francia. A la capitana, Estefanía Banini, la borró del equipo el DT Carlos Borello. La jugadora denunció discriminación. Otras futbolistas se bajaron en solidaridad. Florencia Bonsegundo, de Valencia de España, dijo que dejó su puesto como una "decisión difícil y dolorosa" por "no compartir decisiones de este cuerpo técnico".

Al fútbol masculino no le va mejor. Varios clubes rechazaron ceder jugadores. Al plantel lo armó como pudo el DT Fernando Bocha Batista.

El básquetbol masculino, lejos de la Generación Dorada de Manu Ginóbili, vive los juegos como un escalón al Mundial de China- 2019. "Queremos reescribir la historia", dijo Facundo Campazzo, base del Real Madrid español.

El escenario se ilumina cuando se enfoca a la judoca Pareto, una médica considerada una de las más grandes deportistas argentinas individuales de todos los tiempos. La Peque (1,50 metros de altura) fue campeona del mundo en 48 kilos, oro olímpico en Río-2016 y bronce en Pekín-2008, con 23 subidas a los podios en torneos internacionales.