Mercedes lucirá autos de blanco en Alemania

FOTO MOTORSPORT MERCEDES. Un auto histórico de la marca, con Fernando Alonso al volante y Lewis Hamilton como acompañante, cuando eran compañeros en la Fórmula 1.

Una semana como esta, hace nada menos que 125 años, se disputó la París-Rouen, considerada la primera carrera de coches de la historia.

No sin polémica, el triunfo quedó en poder del francés Albert Lemaitre, con una velocidad media de 19 kilómetros por hora a bordo de un Peugeot Type 7 con un propulsor Daimler que rendía hasta tres caballos de potencia.

Mercedes AMG F1 no ha querido dejar pasar una fecha tan señalada, ya que además coincide con la carrera número 200 de la marca en el Mundial de Fórmula 1.

La misma coincide, nada menos, con el Gran Premio de Alemania, motivo por el que las flechas plateadas lucirán una decoración muy especial, que no es metal lijado ni similar, sino de color blanco.

Vale la pena señalar que cuando empezaron las carreras de automovilismo, los vehículos eran agrupados por países, más que identificados por sus marcas, como si de una competición de naciones se tratase, asignándoles un color identificatorio a cada línea.

Por ejemplo, los franceses lucían un color azul, en tanto que los británicos, el llamativo verde que fabricantes como Jaguar o Aston Martin han mantenido hasta nuestros días.

A los Mercedes, como vehículos alemanes, les correspondía el color blanco, el cual se mantuvo hasta el nacimiento de la leyenda de las "flechas plateadas", con el Mercedes W25 en 1934.

Ese modelo, era originalmente blanco, pero su pintura fue lijada para reducir el peso, quedando en definitiva el color "plata", que marcaría un antes y un después en Mercedes, especialmente en el ámbito de las carreras.