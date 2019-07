Las Hormigas a la Reclasificación Deportes 25 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Argentina comenzó muy bien pero fue superado por Canadá, una potencia de la categoría. El 82 a 50 final decretó que “Las Hormigas” ya no irán por la fase campeonato, y deberán pensar en la reclasificación, en el Mundial U19 femenino de básquet que se disputa en Tailandia. Candela Gentinetta jugó 31 minutos y convirtió 5 puntos, bajando además 3 rebotes; en tanto que Lucía Operto aportó 4 puntos y capturó 1 rebote en casi 9 minutos sobre el rectángulo.

Ahora, las Hormigas irán para el mejor puesto posible en la reclasificación (9°-16°). La primera parada no será sencilla ya que tendrán a Alemania en el camino, que perdió ante EE. UU.

A continuación repasamos los cruces y horarios de los cuartos de final y de la reclasificación, que se disputarán en su totalidad el viernes 26 de julio: Cuartos de final, Mali vs Australia (2.00 am); China vs España (7.00 am); Canadá vs EE. UU. (4.30 am) y Bélgica vs Japón (9.30 am).

Reclasificación (9°-16°): Letonia vs Colombia (1.00 am); Mozambique vs Corea del Sur (3.15); Tailandia vs Hungría (5.30 am) y Argentina vs Alemania (7.45 am).