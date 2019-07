Macri, Fernández y Lavagna apuestan todo a Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe Nacionales 25 de julio de 2019 Redacción Por Los tres principales candidatos a la Presidencia intensifican su campaña en las tres provincias que concentran más de la mitad del padrón electoral del país.

BUENOS AIRES, 25 (NA).- En el último tramo de la campaña para las elecciones primarias del 11 de agosto los precandidatos a la Presidencia concentran la mayor parte de sus actividades en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que juntas representan el 54,04% del padrón nacional.

Con 11.867.979 de electores, Buenos Aires representa el 37%, mientras que Córdoba y Santa Fe tienen el 8,68% y el 8,36% respectivamente, con poco más de dos millones y medio de electores cada una.

Por esa razón, los tres distritos son el botín más codiciado por el presidente Mauricio Macri y sus rivales del Frente de Todos, Alberto Fernández, y Consenso Federal, Roberto Lavagna, en la última parte de la campaña para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

El oficialismo tiene un reto difícil en Buenos Aires, donde el kirchnerismo tiene su mayor caudal de votos y la gobernadora María Eugenia Vidal intenta que el malestar con la economía (especialmente en el conurbano) que golpea la imagen de Macri no la afecte también a ella.

En ese contexto, las actividades del Presidente y candidato a la reelección junto a Vidal se realizaron principalmente en el interior bonaerense, por localidades como Olavarría y Azul, aunque en los próximos días visitará con mayor frecuencia el conurbano para tratar de recortar la diferencia que le saca Fernández.

La otra carta que jugará el oficialismo en esta provincia es Elisa Carrió, que con el objetivo de ayudar a Vidal visitará con mayor frecuencia el territorio bonaerense.

Con la excusa de presentar su autobiografía "Vida", Carrió fue la semana pasada a Mar del Plata y tiene en carpeta visitas a Bahía Blanca y a Coronel Suárez .

El Frente de Todos, en tanto, confía en la alta intención de voto de la precandidata a vicepresidenta Cristina Kirchner y por eso ella se muestra en este territorio con mayor frecuencia que Fernández y siempre junto al precandidato a gobernador Axel Kicillof para tratar de consolidarlo.

La ex presidenta (que en un plan similar al de Carrió usa su libro "Sinceramente" como motivo de sus actos de campaña) ya estuvo en Mar del Plata junto a Kicillof y tiene previsto ir a Tigre el 3 de agosto, una visita que además genera expectativa por la posibilidad de que se muestre por primera vez con el primer candidato a diputado nacional, Sergio Massa.

En los días previos a las PASO la compañera de fórmula de Fernández tiene previsto realizar otro acto en Lomas de Zamora, uno de los municipios más poblados del conurbano bonaerense junto con La Matanza.

Fernández, en tanto, se concentra más en el interior del país para tratar de acercar a los sectores más esquivos para el kirchnerismo y, en ese plan, la provincia de Córdoba es la que concentra buena parte de la atención del precandidato presidencial.

Y es que en Córdoba se da la situación inversa a Buenos Aires: allí el kirchnerismo es más débil que Macri, que en 2015 consiguió el 53% de los votos en la primera vuelta y alcanzó el 70% en el balotaje, lo que lo ayudó a lograr los 700.000 votos de diferencia que lo consagraron Presidente.

La importancia que le da Fernández a Córdoba es tanta que la visitó dos veces en una semana, la primera de ellas el 10 de julio, cuando encabezó una actividad y luego tuvo una foto con el gobernador Juan Schiaretti, pese a su decisión de jugar con boleta corta en los comicios nacionales.

Ocho días después volvió a Córdoba por 48 horas, esta vez junto a Massa, quien en 2015 consiguió en esa provincia aproximadamente un 20% de los votos y cuenta con el antecedente de haber sido un aliado del fallecido ex gobernador José Manuel de la Sota, recordado con cariño por los cordobeses.

Consciente de que Fernández quiere fortalecerse en Córdoba y que cuenta con el apoyo del presidente del PJ provincial y senador nacional Carlos Caserio, Macri empezó este miércoles a intensificar su campaña en esa provincia que siente casi propia.

Tras haber ido el 12 de julio pero no haber tenido una foto con Schiaretti (que estaba en España), este miércoles el Presidente realizó una visita que incluyó una reunión con empresarios fabriles y productores rurales en el Parque Industrial de San Francisco y una cena con el gobernador.

Según supo NA, el jefe de Estado no descarta cerrar su campaña para las primarias en esa provincia, con la esperanza de repetir la historia de 2015, cuando también la eligió para el acto de cierre.

Previamente Macri visitó la provincia de Santa Fe, donde participó de un encuentro con tamberos y visitó la obra de reacondicionamiento de los canales Vila-Cululú y Cañada Sunchales.

Por su parte, Fernández visitará Santa Fe este jueves y se mostrará junto al senador peronista y gobernador electo, Omar Perotti, durante una serie de actividades en las localidades de Reconquista, Rafaela, Esperanza y Santa Fe.

La intención del precandidato del Frente de Todos es que Perotti lo ayude a reconstruir la relación con los referentes del sector agropecuario enemistados con el kirchnerismo desde la pelea por la Resolución 125.

Mientras tanto, el gobernador saliente de Santa Fe, el socialista Miguel Lifschitz, mantiene su respaldo a Lavagna, cuya mayor preocupación es no quedar preso de la polarización entre el macrismo y el kirchnerismo en las PASO y llegar bien parado a las generales de octubre.

El precandidato de Consenso Federal visitó este miércoles la ciudad de Rosario y recibió allí el respaldo del gobernador saliente, mientras que, al igual que sus rivales, no deja de prestarle atención a las otras dos provincias clave.

La semana pasada estuvo en Córdoba junto a su compañero de fórmula, el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, y también tuvo su reunión con Schiaretti, igual que sus competidores de Juntos por el Cambio y Frente de Todos.

Un día después Lavagna visitó la provincia de Buenos Aires, donde reunió a todos los candidatos de su partido para un acto en la localidad de Pilar.