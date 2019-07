"Ningún progresismo puede avalar la represión de Urtubey a los docentes" Locales 25 de julio de 2019 Redacción Por OCTAVIO CRIVARO, CANDIDATO A DIPUTADO DEL FIT UNIDAD

Ante la visita de Roberto Lavagna a Rosario, el candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda-Unidad, Octavio Crivaro, declaró: "la visita de Lavagna llega oportunamente el mismo día en que su candidato a vice, Juan Manuel Urtubey, reprimió duramente a las docentes en Salta, llevando detenida a una de ellas. Qué fiel demostración de lo que es su política: garantizar los negocios de los grandes empresarios, y ajustar y reprimir a los trabajadores".

Crivaro prosiguió: "la represión de Urtubey no nos llama la atención porque conocemos su política de mano dura con los trabajadores, con los pueblos originarios y otros sectores. Sabemos también que es un opositor a los derechos de las mujeres. Pero esto no es algo aislado: los palos son la consecuencia del plan económico que defienden Lavagna y Urtubey. Eso quedó claro en la declaración de Lavagna de que no hay que decir que sí a todo lo que dice el FMI. Es decir, ellos aceptan que el Fondo controle "casi todo" en nuestra economía. O sea, nos nos ajuste duramente".

Crivaro, además, se refirió a la resolución de la cúpula del Partido Socialista de ratificar su apoyo a la fórmula de Consenso Federal: "¿De qué progresismo nos van a hablar si apoyan a los candidatos que reprimen docentes, a los que niegan los derechos a las mujeres y a los que defienden la subordinación al FMI? Mientras el PS apoya a Lavagna y Urtubey, en Capital Federal su candidato Roy Cortina se suma a la lista del macrista Rodríguez Larreta. Creemos que los y las votantes progresistas que no avalan el apoyo a esta fórmula peronista ni este acuerdo con la derecha porteña, pueden apoyar a Nicolás del Caño y a los candidatos del Frente de Izquierda unidad, que planteamos que hay que priorizar los derechos de los trabajadores, las mujeres y la juventud, para darle un mensaje a los poderosos en las PASO".