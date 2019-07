Los Troncos correrá la sexta de su temporada en Los Toboganes Deportes 25 de julio de 2019 Por Víctor Hugo Fux Los Troncos volverá a competir el próximo fin de semana en el circuito "Los Toboganes" de Esperanza, disputándose en esa oportunidad la sexta fecha de la temporada 2019, que incluye una carrera especial, con pilotos invitados, en la categoría Promocional. En las dos carreras anteriores se inscribieron más de un centenar de máquinas y el público respondió masivamente a la convocatoria de los organizadores.

Ver galería 1 / 2 - FOTOS ALDANA PETER FABIO DEMARIA. El rafaelino tendrá como invitado a su hermano Macu en la categoría Promocional. DEMIS ALEMAN. El piloto de esta ciudad se ubica en el tercer lugar en el campeonato de Turismo C.

Respondiendo a la alternancia en los escenarios que utiliza esta temporada, el próximo fin de semana, Los Troncos regresará al circuito "Los Toboganes" de Esperanza, para disputar la sexta fecha de su exitoso Torneo Oficial 2019.

Lo hará con el antecedente de haber reunido más de un centenar de máquinas en sus dos anteriores presentaciones, una de ellas en el mismo escenario que habrá de visitar en esta ocasión y la restante en la localidad de San Jerónimo Norte.

Como sucedió en otras fechas del actual calendario, se programó una carrera especial con pilotos invitados, en esta oportunidad, reservada a la categoría Promocional, que ya confirmó a 18 binomios.

Las restantes divisionales estarán llevando adelante su cronograma habitual, en un fin de semana que tendrá su anticipo en la jornada sabatina, con las pruebas oficiales y que culminará el domingo con las series y finales, entre las que se disputará, en el cierre del espectáculo, la de pilotos invitados.

Para esta nueva cita de Los Troncos, de acuerdo con lo informado por Santiago Huber, en su carácter de promotor, se espera incrementar la cantidad de autos en la Fórmula (es la de menor parque) y en el TC 4000.

En las restantes, el número de participantes es tan significativo, que en el caso puntual de la Promocional, se debe programar una Final B.



EL CRONOGRAMA

Desde este año y como consecuencia de la nómina de inscriptos, que creció a partir de la incorporación de pilotos que se fueron sumando, algunos del sur santafesino y otros de la provincia de Córdoba, solamente se llevan a cabo pruebas el día sábado, en tanto que el domingo se realizan las series y las finales.

Por lo tanto, el cronograma oficial para el fin de semana es el que damos a conocer en el siguiente informe:



Sábado 27: a las 11:00 habilitación del predio; desde las 13:00 recepción de inscripciones; a partir de las 14:00 verificaciones técnicas y comienzo de las pruebas, que se extenderán hasta las 17:30, con el siguiente orden de ingreso: Promocional (pilotos titulares); Turismo B; Fórmula; Turismo C; Promocional (pilotos invitados); Turismo A y TC 4000 y a las 18:00 reunión de pilotos.



Domingo 28: a las 07:00 habilitación del predio, recepción de inscripciones y verificaciones técnicas; a las 08:30 reunión de pilotos; a partir de las 09:00 series Turismo B; Fórmula; Turismo C; Promocional (pilotos titulares); Turismo A y TC 4000; a continuación finales Turismo B; Fórmula; Turismo C; Promocional (pilotos titulares); Turismo A; TC 4000 y Promocional (pilotos invitados) y a las 18:00 ceremonia de premiación.