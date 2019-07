Pilotos dejarán de leer proclamas en los vuelos Nacionales 25 de julio de 2019 Redacción Por GOBIERNO Y SINDICATOS EN CONFLICTO

BUENOS AIRES, 25 (NA).- Los pilotos agremiados en la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA) anunciaron que no seguirán con la lectura de proclamas al final de los vuelos de Austral, mientras los afiliados a la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) analizaban tomar la misma decisión, según fuentes sindicales.

Por el lado de UALA, el gremio indicó en un comunicado que el cese de la medida se tomaba porque "ya se ha cumplido el objetivo de concientización" y ratificaron la movilización que realizarán este jueves, a las 10, en el sector C de Aeroparque, que consistirá en una "panfleteada" con "batucada", pero sin que afecte el normal desarrollo de las operaciones.

"Dentro del trabajo de concientización propuesto en su oportunidad tendiente a informar a los pasajeros sobre la crisis que vive el sector aéreo, informamos que queda sin efecto la modalidad de mensajes a realizar a los pasajeros", indicó UALA.



El presidente de Aerolíneas Argentinas, Luis Malvido, consideró que la difusión de mensajes gremiales en los vuelos va "en contra de todas las reglas", ante lo cual el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, rechazó una "censura" por parte del Gobierno.

"Es inapropiado y está en contra de todas las reglas internas y externas, las propias de la compañía y la regulación del país. Es inadmisible que se utilice para una campaña política apoyando al kirchnerismo y en contra del Gobierno", sostuvo el funcionario.

En declaraciones formuladas a Radio La Red, el titular de la línea aérea de bandera aseguró que se están pidiendo informes a los pilotos para determinar responsabilidades.

Malvido explicó que el comandante de la nave, de acuerdo a las reglas de la compañía, no puede emitir hacia los pasajeros ningún mensaje de índole personal, y sólo pueden tener la voluntad de transmitir tranquilidad a los viajantes.

Por su parte, el sindicalista señaló en diálogo con Futurock que APLA continuará leyendo los comunicados en los aviones por considerar que el reclamo "no tiene ninguna proclama partidaria". "El Gobierno pretende censurar nuestra libertad de expresarnos. No es nada político partidario, es una bajeza esa acusación", señaló.

En tanto, el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, sostuvo que los sindicatos aeronáuticos pretenden enviar como mensaje que son "los dueños de la empresa" y que "pueden hacer lo que quieren" con Aerolíneas Argentinas.