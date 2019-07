Lácteas: exceso de materia prima y reclamo para disminuir retenciones SUPLEMENTO RURAL 25 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

La Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (APYMEL), alertó a través de un comunicado a las autoridades sobre la grave situación que enfrentará la lechería nacional en los próximos meses, de no mediar acciones de parte del Gobierno para que la crisis no sea tan grave. La entidad láctea expresó que actualmente en Argentina se está pagando la materia prima a 0,4 USD por litro de leche y hace que el valor de la leche en polvo de exportación quede en 3.920 dólares, 30 por ciento% por encima del precio internacional y el queso mozzarella en 4.200 dólares, quedando en un 35 por ciento en promedio por arriba. TIEMPO DE BAJA La situación de los precios internacionales estuvo en baja por más de 3 meses consecutivos, teniendo hoy una pequeña recuperación. Actualmente la referencia de los lácteos a nivel mundial es Fonterra, que ofrece leche por 3.070 dólares y quesos por U$S3.800. Destacó además APYMEL que el precio en Brasil (principal destino en las exportaciones de lácteos argentinos, aproximadamente 40 por ciento) sigue en baja y hoy ofrece leche spot en su mercado doméstico a 0,28 dólar para exportación. Por otra parte, hay ofertas de lácteos producidos en Brasil, en leche en polvo 3.250 dólares por tonelada y queso mozzarella en U$S3.300 por tonelada. ALERTA DE APYMEL Dio cuenta TodoAgro que frente al escenario local y cómo se está moviendo el plano internacional sobre la leche, Apymel alertó sobre que "la Argentina es exportadora de lácteos y se aproxima una situación muy complicada en el corto plazo, inclusive antes de entrar a la primavera, donde habrá una sobreoferta de leche. "El sector lácteo necesita un plan que contenga una lógica sobre la exportación, no podemos seguir con retenciones en lácteos, siendo un producto de gran valor agregado. "Contiene en la cadena primaria el tambo (actividad agropecuaria altamente intensiva), con mucha mano de obra y a la cadena industrial que agrega valor y nuevamente alto uso de recursos humanos".