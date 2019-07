Remontó el consumo local en el segundo trimestre

Durante el mes de julio se llevó a cabo el trabajo de campo correspondiente al segundo trimestre del año. El mismo estuvo a cargo del equipo del Departamento Académico Rafaela de la UCSE y la Comisión de Comercio y Servicios del CCIRR.

Respecto a las ventas, se solicitó a los empresarios que nos mencionen cuál fue la evolución de sus ventas en los meses analizados frente a igual período del 2018, considerando una inflación anual del 57,3% (según INDEC). El 48,95% afirmó haber vendido menos que en igual período del año pasado, el 20,28% de los comercios menciona que vendió igual y el 30,77% vendió más.

En este sentido, se observa una leve tendencia positiva. Mientras que en el trimestre anterior un el 21,97% afirmaba haber vendido más, ahora este número crece alrededor de 9 puntos alcanzando el 30% aproximadamente. Al mismo tiempo, descendió la cantidad de comercios que vendió menos 58% vs 48%). La proporción de comerciantes que sostuvieron sus niveles de ventas se mantuvo constante.

Esta dinámica también se verificó en el último informe de ventas minoristas de CAME, donde se reportó que las ventas aumentaron 18,2% en junio en la comparativa con el mes de mayo sin desestacionalizar. No obstante, a diferencia de lo relevado a nivel nacional, según los comerciantes rafaelinos, la mejora no habría estado apalancada por las ventas del "Día del Padre" o el re-lanzamiento del programa "Ahora 12".



EXPECTATIVAS

El 45,46% de las empresas relevadas indicó que las ventas del tercer trimestre del 2019 serían superiores al 2018, un 38,46% espera que sean iguales y un 16,08% estima que serán inferiores. Acá también se verifica una tendencia positiva, ya que el numero de optimistas también creció con respecto al trimestre anterior, donde sólo el 33,3% de los comerciantes veía un escenario favorable.

Lo mismo sucede con las expectativas relevadas por la CAME: el 41,5% de los comercios consultados espera que se recuperen las ventas en los próximos tres meses (en mayo, ese porcentaje fue 33,3% y en abril de 24,2%).



COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

Por otro lado, se le consultó a los comerciantes sobre algunas variables relacionadas al consumidor y cuál era su visión al respecto. Por ejemplo, la mayoría de los comerciantes (78%) entiende que en junio aumentó el interés de compra de los consumidores, aunque también advirtieron que estuvo focalizado en las promociones, bonificaciones y descuentos. En este sentido, los encuestados también manifestaron una priorización de la variable precio por sobre la calidad o marca del producto (en consonancia con diversos informes que dan cuenta del crecimiento que vienen teniendo las segundas y terceras marcas).