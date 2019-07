Radares: estiman que a fin de mes finalizaría la primera etapa Locales 24 de julio de 2019 Por Pablo Urso A fines de julio se cerraría la etapa técnica para luego dar paso a la administrativa de los 4 radares instalados en cada acceso de la ciudad. Lo mismo sucede con las fotomultas dentro de la ciudad.

FOTO JORGE BARRERA FOTOMULTAS. Hoy se realizan en Bv. Santa Fe y Aconcagua y en Bv. Lehmann y calle Pellegrini. RADARES. Ubicados en la Ruta 70.

Desde hace tiempo se viene hablando en Rafaela, y también en la zona, de los radares instalados en los 4 accesos a la cuidad. Radares que no funcionan, que todavía no captan y controlan la velocidad de los vehículos. Por el momento, sólo existen controles a través de los radares móviles, que se estacionan por distintas zonas.

Estos aparatos fijos están en la RP 70 frente al Oeste del Cementerio Municipal y frente al campo de golf del Jockey Club, en la zona Este. Sobre la 34, están en el inicio de la travesía urbana –a la altura de Palmira Reale de Arcos- en la zona Sur, y frente al PAER en la zona Norte. Pero, ¿cuándo comenzarán a funcionar? Al parecer no falta mucho y ya se cumplimentó la primera etapa.

Hace un par de semanas se llevó a cabo una charla entre representantes del Municipio y autoridades de la UTN, donde se comentó que el proceso técnico de homologación está prácticamente terminado y que la documentación está camino a la Agencia Provincial de Seguridad Vial, quien termina dando la aprobación de todo el proceso para que se pongan en funcionamiento.

Según lo establecido, todo el proceso técnico estaría terminando a finales de julio y a partir de ahí comenzaría la parte administrativa a cargo de la agencia que otorga los permisos para que se puedan poner en marcha.



DOS ETAPAS

Una etapa es netamente técnica, donde participa el INTI de la provincia de Córdoba, quien lleva adelante la homologación de los aparatos, calibración y demás, mientras que la otra etapa es administrativa y comprende a la UTN y a la Agencia de Seguridad Vial para que esté listo el permiso. "Cuando esto ocurra nos van a estar avisando desde la Universidad Tecnológica para que nosotros ya tengamos disponibles tanto al personal de juzgados de falta, en conocimiento de que esto está funcionando, como así también esta información para los ciudadanos de que se pusieron en marcha los radares", le dijo a este Medio el secretario de Gobierno Eduardo López, confirmando la gestión.



FOTOMULTAS:

EL MISMO CAMINO

El funcionamiento de las fotomultas, dentro de la ciudad, tiene que transitar el mismo camino que los radares: "estamos en el mismo proceso que en los radares", dijo el funcionario municipal al respecto.

En este sentido, desde el Municipio local se hizo un pedido para que se puedan colocar más dispositivos, ya que tienen el mismo proceso de homologación que los radares. Recordemos que están colocados en Bv. Lehmann y Pellegrini y en Av. Santa Fe y calle Aconcagua. "Ellos están trabajando en la parte técnica, están trabajando en la verificación de los soportes técnicos, de colocación y aprobación. Han solicitado algunas connotaciones para que se vayan colocando en algunas otras intersecciones importantes de la ciudad", dijo.

En tanto, se trabaja también en algunas intersecciones semaforizadas que dan a la Ruta 34, donde frecuentemente se verifica el paso en rojo, fundamentalmente por parte de vehículos pasantes por la Ruta. "Este es un requisito que exige la ley. Los dispositivos deben tener la aprobación del organismo normalizador, que es el INTI y a partir de ahí poder ponerlo en marcha. Estamos a la espera de que se ponga todo tecnológicamente a punto", finalizó López.