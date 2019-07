El presidente Macri no viene a Rafaela pero va a Sunchales Locales 24 de julio de 2019 Redacción Por El mandatario finalmente no llegará a nuestra ciudad. Si bien se había especulado con esta posibilidad y hasta había diferentes opciones para su participación aquí, sobre el mediodía de ayer se tomó la decisión de que solamente haga una recorrida por la obra de saneamiento hidráulico del Vila - Cululú, en las afueras de la vecina localidad de Sunchales, en donde llegaría por vía aérea. Posteriormente, se trasladaría hacia la provincia de Córdoba. Pese a esto, no se descarta que Macri llegue a la ciudad en algunas semanas.

FOTO ARCHIVO EN OTRA OPORTUNIDAD./ Macri no estará hoy en Rafaela.

Otra vez será. Es que, finalmente, el presidente Mauricio Macri no estará en nuestra ciudad para realizar actos en el marco de la campaña electoral previo a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 11 de agosto.

Así se decidió ya sobre el mediodía de ayer. Durante las últimas horas del martes se habían barajado diferentes alternativas para su potencial llegada a la ciudad. Así lo había señalado el concejal Leonardo Viotti en la mañana de ayer, cuando las posibilidades todavía estaban abiertas. "Normalmente, cuando nos avisan que va a venir o el Presidente o algún Ministro, nosotros le damos diferentes alternativas de acciones políticas a realizar. Nosotros le propusimos algunas obras nacionales como el Vila - Cululú o el Gasoducto Regional. También le acercamos la posibilidad de estar haciendo alguna recorrida por alguna empresa. O también, alguna visita 'mano a mano', con algún vecino, que tenga alguna historia interesante o que se había puesto en contacto con Macri previamente. Nosotros proponemos, pero es Presidencia la que termina eligiendo entre todas esas opciones, teniendo en cuenta qué es lo que se pretende mostrar y la seguridad del Presidente en cada una de ellas. Se va a definir también en función de cuánto tiempo va a tener", dijo en declaraciones a "Algo Dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz). Incluso, confirmó que había un grupo de funcionarios de Presidencia en nuestra ciudad, analizando de cerca cada una de estas alternativas. "Pero todo se resuelve a último momento. Ni nosotros tenemos precisiones", se excusó Viotti.

Se especulaba que el mandatario nacional estuviera presente una hora y media aproximadamente en nuestra ciudad. Pero, finalmente, la salteará. Ni siquiera llegará al aeródromo local, que tenía la pista reservada. En la noche de ayer, ya se había comunicado oficialmente que operarían directamente sobre la pista de Sunchales.

Una de las posibilidades que estaba en la tarde de ayer es que viaje en avión hacia la capital provincial y desde allí, se dirija directamente hacia Sunchales usando un helicóptero. Su arribo se estima a las 10.

Lo cierto es que en la localidad vecina estarán en las afueras, recorriendo el saneamiento del Vila - Cululú, en un área cercana a la finalización de la pista del aeródromo, hacia el este. Posteriormente, a las 11:45, mantendrá un contacto con la prensa que hasta la noche de ayer, tenía tiempo para acreditarse.

Posteriormente, viajará a Córdoba, en donde seguirá su campaña electoral.



EL CLIMA, EL ULTIMO ESCOLLO

Todo está previsto para el arribo. Pero hay algo que no se puede organizar: el clima. El Servicio Meteorológico Nacional extendió su pronóstico de lluvias de solo ayer a toda la jornada de hoy miércoles (en la madrugada y mañana) y jueves (salvo la tarde, todo el día). ¿Será la lluvia un escollo para que el Presidente no llegue a la zona?



¿VIENE EN UNAS SEMANAS?

La posibilidad de que Macri llegue a Rafaela no se ha extinguido. De acuerdo a lo informado por la periodista Elida Thiery, desde la Secretaría de Agroindustria mantienen la chance de que el Presidente mantenga un encuentro con la Mesa de Competitividad Láctea. La semana que viene, en la Exposición Rural de Palermo, se terminaría de definir la agenda.



EL RESTO DE LA CAMPAÑA

El presidente Mauricio Macri eligió a la provincia de Córdoba como escenario para cerrar la campaña electoral en el interior del país con un acto programado para el 7 de agosto en la capital de ese distrito, en la que será la tercera visita del jefe del Estado a esa provincia desde que comenzó la carrera electoral rumbo a las PASO del 11 de agosto.

El jefe del Estado viajará además hoy a las localidades de San Francisco y Río Cuarto en la segunda visita a la provincia y repetirá el 7 de agosto un cierre de campaña similar al de la última elección de 2017, que podría tener como escenario la Plaza de la Música, el mismo sitio en el que reunió a una multitud hace dos años.

Los organizadores de campaña indicaron que se trata de la visita número 20 del Presidente a Córdoba desde que asumió su mandato en 2015 y no descartan para el cierre una reunión con el gobernador local, Juan Schiaretti, quien si bien no se pronunció a favor de ninguno de los candidatos manifiesta una "muy buena sintonía" con Macri.

Fuentes de Juntos por el Cambio informaron a Télam que además del cierre de campaña en Córdoba programado para el 7 de agosto, Macri estará en los actos de los dos dirigentes de mayor peso dentro del espacio, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

El acto de cierre en la provincia de Buenos Aires se concretará el 8 de agosto en lugar aún a definir, agregaron los voceros consultados, y recordaron que en 2017, Cambiemos eligió Vicente López, el distrito que gobierna Jorge Macri, uno de los intendentes que apuesta a su reelección.