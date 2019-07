Dos donantes posibilitaron siete trasplantes de órganos

El Ministerio de Salud de la provincia, a través del Centro Unico de Donación, Ablación e Implante de Órganos y Tejidos (Cudaio), informó que dos niños santafesinos donantes de órganos posibilitaron siete trasplantes a pacientes en lista de espera.

Los donantes fueron niños de 5 y 6 años de edad, y los procesos se produjeron en el Hospital Central “Olga S. de Rizzi”, de Reconquista y en el de Niños “Víctor J. Vilela”, de Rosario.

Uno de los procesos permitió un trasplante de características inéditas en la medicina argentina, ya que al receptor, un adolescente, se le implantó el bloque abdominal completo de hígado, riñón, páncreas, duodeno, intestino y colon.

Los otros trasplantes fueron tres de riñón, uno de corazón, uno de hígado y uno de intestino. La mayoría de los destinatarios fueron pacientes pediátricos, algunos de alta complejidad y en estado crítico. Además, en uno de los procesos se ablacionaron válvulas cardíacas para el banco de tejidos.



PROCESOS

MULTIORGANICOS

El director del Cudaio, Martín Cuestas, destacó “en primer lugar, la decisión tomada por los padres de ambos donantes, en medio del inmenso dolor que se atraviesa en una pérdida así. Sabemos que no hay otro momento para donar: coincide con la situación más dura, cuando los padres se enteran de que acaban de perder a su hijo”.

“La donación no puede esperar a la elaboración del duelo ni permite tomarse mucho tiempo para decidir, entonces pasa a ser clave el haberse informado previamente; allí radica la importancia de que la donación de órganos haya sido tema de conversación en la familia y que se haya configurado una visión positiva, sin miedos y con información correcta”, recordó.

Cuestas resaltó la labor del personal y la dirección de los hospitales, así como también “la atención de cuidados intensivos y la contención que reciben las familias, otra de las claves para que el posterior proceso de entrevista y donación no sea una instancia chocante”.

Incluso el gobernador, Miguel Lifschitz, se refirió durante la entrega de 12 ambulancias -ver pág. 9- a la ablación de órganos que se produjo recientemente en el hospital de Reconquista. “Fue una operación única en el país. Esto es posible no solamente porque contamos con hospitales de altísima complejidad y equipos profesionales y técnicos preparados para este tipo de intervenciones, sino también porque existe un sistema integrado y de traslados que permite llevar adelante este tipo de experiencias de manera casi perfecta", resaltó. "Estas cosas son muy poco comunes en la Argentina, pero en Santa Fe, que es la segunda provincia del país en cantidad de trasplantes, esto es casi habitual", agregó Lifschitz.



SANTA FE, SEGUNDA

JURISDICCION DEL PAIS

Desde el Cudaio recordaron que en lo que va del año, Santa Fe lleva concretadas 55 donaciones de órganos, constituyéndose como la segunda jurisdicción del país por cantidad. A eso se agregan 48 donaciones de tejidos.