La Provincia inicia diálogo con los gremios estatales Locales 24 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Los gremios de ATE y UPCN que conforman la paritaria central participarán hoy a partir de las 15 hs. de una reunión de la comisión técnica para tratar, entre otros temas, el reclamo para pasar a planta permanente a cerca de 3.000 agentes que hoy revistan como contratados.

El encuentro, que se llevará a cabo en la Secretaría de Recursos Humanos y la Función Pública, en Casa de Gobierno, marcará el comienzo de una negociación que no será sencilla teniendo en cuenta que el gobierno de Miguel Lifschitz transita la recta final y que ya dio inicio a la transición con el gobernador electo, Omar Perotti.

Tanto ATE como UPCN reclaman desde hace meses el pase a planta permanente de trabajadoras y trabajadores contratados y que en su mayoría su vínculo laboral con el Estado finaliza en diciembre de este año. "En nuestro sector son alrededor de 1.500 personas y estimamos que hay una cifra similar de profesionales de la salud", expresó Marcelo Delfor, de ATE, a diario Uno Santa Fe.

Los agentes contratados se desempeñan principalmente en áreas de los ministerios de Salud, Cultura y en Vivienda y Urbanismo. "La mayoría de estos contratos se terminan en diciembre y la próxima gestión se va a encontrar con servicios del Estado que no se van a poder prestar si no se renuevan esos contratos", puntualizó Delfor.

Desde UPCN recordaron que plantearon la necesidad de regularizar la situación de los contratados a través de notas enviadas al ministro de Gobierno, Pablo Farías, en febrero y dos veces en mayo.

Por otra parte, UPCN señaló que afiliados a este gremio que trabajan en distintas regionales dependientes del Ministerio de Educación se declararon en estado de alerta y asamblea permanente y el enviaron una nota a la ministra Claudia Balagué. "A la ministra se le informó que los trabajadores van a realizar un paro de actividades en toda la provincia el próximo jueves 25 de julio como demostración del descontento ocasionado por la falta de respuestas al reclamo que vienen realizando las regionales", sostiene el gremio. "Actualmente se encuentran en un estado de asamblea de 4 horas de duración. El reclamo puntual está dado en la resolución de la dependencia Orgánica y Funcional de estas Regionales con respecto a la planta central de trabajadores, ya que las Regionales tienen dependencia directa de las Direcciones Generales del Ministerio pero quedan excluidos de cualquier beneficio que tienen los compañeros de la planta central", explicó sobre el conflicto.