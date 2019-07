Premio Giovanni Nuvoletti Región 24 de julio de 2019 Redacción Por La distinción fue otorgada por la Academia Italiana de la cocina reconociendo que la realización humbertina es un encuentro donde convergen la amistad, la familia, el trabajo, sellos identificatorios del manjar piamontés que da nombre a la fiesta local.

HUMBERTO PRIMO (Por Jorge Luis Mezzabarba). - El pasado domingo 21 de julio se llevó a cabo en Humberto I, la 29ª edición de la Fiesta Provincial de la Bagna Cauda, sus organizadores y asistentes se vieron conmovidos por una distinción otorgada por la Accademia Italiana della Cucina. Almuerzo, encuentro, amistad, familia, trabajo, son los sellos que identifican a esta comida italiana “la Bagna Cauda”, por todo ello, la Asociación Civil de esta fiesta recibió el diploma del IX Premio Giovanni Nuvoletti 2019”.

Con la presencia de la dottoressa Anna Lanzani llegada de Milán (Italia) representando a la Accademia Italiana della Cucina, ente Cultural del Ministerio de los Bienes Culturales de la República de Italia y del Dr. Jorge Muñóz, representando a la delegación Buenos Aires de este Ente han hecho entrega del IX Premio Giovanni Nuvoletti 2019. Esta Academia italiana cuenta con 300 delegaciones en todo el mundo y tiene como objetivo elegir a quienes se encarguen de preservar y transmitir las tradiciones italianas, por eso eligen cada año eventos o manifestaciones culturales para premiar. Es así que la Fiesta de la Bagna Cauda fue elegida como el único evento de Argentina que recibe este premio por preservar y transmitir las tradiciones italianas. Además, según lo decían los visitantes, no existen antecedentes en el mundo que una fiesta haya generado otra fiesta. Recordemos que la fiesta humbertina dio origen a la fiesta similar en Faule (Italia) que se realiza cada año desde 1996; y de aquella fiesta, llega a la humbertina el sistema de cazuelas individuales y permite una serie de intercambios desde entonces.

El Diploma italiano lo recibió el presidente de la Asociación Civil Fiesta de la Bagna Cauda, René Tomatis y la dottoressa Anna Lanzani hizo una somera síntesis de esta comida italiana, que en Argentina fue potenciada por la fiesta humbertina y también como se la conoce en el mundo.

Visiblemente emocionado, René Tomatis saludó a los presentes agradeciendo a los ilustres visitantes y a los presentes. Especialmente a los que en 1991 dieron origen a la Fiesta humbertina que hoy sin dudas ya no es más nuestra. Es de todos los que la eligen cada año. “Mucha gente ha pasado en todas las comisiones y grupos de trabajo, a todos muchas gracias. Este premio que recibimos hoy es el esfuerzo de mucha gente y el reconocimiento para nuestros nonos que hace 135 años llegaron desde Italia para formar esta localidad. Traían pocas cosas, pero sobre todo humildad, trabajo y esperanzas. Ellos agradecían comiendo la bagna cauda y nosotros tomamos esa posta que se transformó en esta fiesta enorme que queremos mucho. Agradeció a la Accademia Italiana este premio tan importante no solo para la organización, sino para la localidad, una vez más “Humberto 1° un lugar en el mundo”. ”.

Un aplauso interminable de la concurrencia, junto a los abrazos y el intercambio de obsequios fue uno de los momentos destacados sobre el escenario de la edición 29 de la Bagna Cauda.