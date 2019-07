Derrota ante China y en octavos frente a Canadá Deportes 24 de julio de 2019 Redacción Por BASQUETBOL, MUNDIAL FEMENINO U19

FOTO FIBA "HORMIGAS",/ Quedaron terceras en la zona.

La selección argentina femenina U19 no tuvo una buena jornada ante el combinado de China y cayó sin atenuantes en la tercera fecha del grupo B del Mundial que se disputa en Tailandia. El equipo asiático ganó por 74-49 y tuvo a Mingling Chen cómo máxima figura, sumando 19 puntos y 5 rebotes.

El partido no fue favorable para las chicas argentinas que siempre corrieron de atrás y no pudieron imponer su juego. China se fue al entretiempo con una buena ventaja (34-22) y las Hormigas nunca pudieron arrimarse lo suficiente para hacer dudar a las rivales. En Argentina, la máxima anotadora fue Camila Suárez, con 11 puntos (5 de 9 en dobles). Además, las dirigidas por Mariano Junco tuvieron buenos aportes de Sol Castro, con 8 puntos, y Victoria Gauna, con 9.

La lehmense Lucía Operto fue titular y no anotó puntos en poco más de 4 minutos en cancha, mientras que la rafaelina Candela Gentinetta aportó 3 puntos y bajó 4 rebotes en 12 minutos sobre el rectángulo.

Las Hormigas jugarán contra Canadá los octavos de final, este miércoles, a partir de las 2:15 (12:15 hora tailandesa) según informa la página oficial del certamen.