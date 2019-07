La situación procesal de "El Pepo" en consideración de un abogado rafaelino Policiales 24 de julio de 2019 Redacción Por A partir de la madrugada del pasado sábado, un accidente que costó la vida a dos personas ligadas al mundo de la música, dio origen a innumerables opiniones. En este caso, lo que aporta un letrado rafaelino.

El cantante Rubén Darío "El Pepo" Castiñeiras está detenido por homicidio culposo doblemente agravado por la conducción imprudente, negligente, y anti reglamentaria de un vehículo con motor, y por ser más de una persona las víctimas fatales, en concurso ideal con lesiones culposas doblemente agravado, hecho ocurrido en la madrugada del sábado 20 de julio.



El pasado lunes, el juez de la causa ordenó la detención y comenzó un plazo de 15 días para que la Fiscalía decida si va a solicitar o no la prisión preventiva.

En tanto, se van a completar todas las pericias a la vez que el abogado Miguel Angel Pierri señaló que el principal objetivo de la defensa es obtener la libertad de su pupilo, y que quede sujeto a proceso pero en condiciones de igualdad, como tiene que ser según su apreciación.



LA OPINION dialogó con el abogado rafaelino Carlos Martino Navarro (especialista en derecho penal), y a continuación se da a conocer el resultado de la charla.

-¿Cuáles son las diferencias entre un homicidio culposo (como el caso del cantante conocido como "El Pepo"), y un homicidio doloso?

-Básicamente, en los hechos dolosos el sujeto activo tiene conocimiento del hecho ilegal y lleva adelante con voluntad dicho resultado. Quiere lograr el resultado muerte dentro de un plan preestablecido.

En cambio en los delitos culposos ese plan no existe. El sujeto activo desconoce y no tiene voluntad del resultado muerte. Sin embargo la ley castiga estos homicidios porque el resultado es consecuencia de una conducta previa de carácter imprudente, negligente o antirreglamentaria que conlleva el resultado muerte.

-En caso de un homicidio culposo existe la posibilidad de un tránsito a un futuro juicio en estado de libertad. ¿Por qué no impera en este caso?

-Esto tiene que ver con un tema procesal. La regla es tener un proceso penal en libertad y la excepción privado de la misma. Para que se de esta segunda opción, se deben cumplir con ciertos requisitos procesales que van cambiando conforme los códigos procesales de las Provincias como en la Nación.

Pero en esta caso particular, según lo expuesto por el fiscal de la causa, si bien el tipo penal que se le imputa el monto de la pena (3 a 6 años) es excarcelable, el pedido de detención provisoria surge por los antecedentes que tiene el acusado que llevarían a la reincidencia y por ende de salir culpable su condena sería de cumplimiento efectivo, situación que puede llevar tanto a la fuga como al entorpecimiento probatorio del imputado durante el proceso, siendo la prisión preventiva el medio para evitar dicha situación hipotética.

-Si quien provoca un homicidio culposo manejaba con una graduación alcohólica mayor a la permitida, ¿en cuánto se complica su situación procesal?

-La graduación alcohólica se encuentra establecida en el tipo penal (artículo 84 bis del CP), y es una agravante de la figura básica. La situación en sí puede agravar la figura, pero también se tiene en cuenta otras circunstancias que prevé el tipo penal, como es el exceso de velocidad o la cantidad de fallecidos.

-Y si sin estar alcoholizado registra varias infracciones de tránsito por conducir a excesiva velocidad en anteriores pasos por la carretera donde se produjo el fatal siniestro, como se dice acredita "El Pepo", ¿cuánto más se complica la situación?

-Dichas circunstancias, pueden ser valoradas como una prueba de la imprudencia con que efectuaba la conducción de un vehículo, pero para su situación procesal no tendría mayores incumbencias.

-Ante el hecho de estar frente a un doble homicidio culposo doblemente agravado por la conducción imprudente, negligente, y anti reglamentaria de un vehículo con motor, y por ser más de una persona las víctimas fatales, ¿qué pena es aplicable?

-La pena es agravada, de 3 a 6 años. Dicha figura fue incorporada el pasado 22 de diciembre de 2016, en el marco de la ley 27.347.