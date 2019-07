Fernández habló sobre la ausencia de Canapino Deportes 24 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

La ausencia de uno de los referentes de la categoría, fue una de las notas salientes de la sexta fecha del Súper TC2000, que se disputó el pasado fin de semana en Salta.

Agustín Canapino, piloto del equipo Chevrolet YPF Infinia, falta a la cita en el trazado del norte argentino, para competir en el Stock Car Brasileño.

Edgardo Fernández, director técnico y deportivo del Súper TC2000, se refirió a esa situación, reconociendo que "es una lástima para la categoría no tenerlo a Agustín, pero es un proyecto de General Motors, que quiere tener un piloto competitivo en el Stock Car".

Desde la terminal de la marca del "moño", parecen no estar conformes por la falta de definición de la categoría argentina respecto de las propuestas que realizó oportunamente sobre la necesidad de cambios aerodinámicos.

Tras haberse llevado a cabo las seis primeras fechas del calendario, Renault y Toyota mostraron una clara superioridad, al repartirse las victorias, pero al mismo tiempo encabezar con buena diferencia las posiciones en los tres campeonatos: Pilotos, Equipos y Marcas.

El piloto de Arrecifes corrió el fin de semana en el circuito de Santa Cruz do Sul con un Cruze del Hot Car Competições.