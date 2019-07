Malestar tras la muerte de un potrillo baleado Policiales 24 de julio de 2019 Redacción Por Allegados a una Agrupación comentaron su malestar por lo ocurrido cerca del camino que divide Frontera y San Francisco.

FOTO INTERNET POTRILLO. Murió al ser impactado por un balazo en el corazón.

"¿Por qué a nadie le interesa que mataron un caballito de un tiro en el corazón?", se cita en una nota aparecida en el portal online Me Lo Dijo Pérez, con sede en la cordobesa ciudad de San Francisco, y proyección periodística en una importante zona del Suroeste del departamento Castellanos, en nuestra Provincia.

Al respecto, un allegado a la Agrupación El Milagro comentó a LA OPINION que hace poco más de una semana un potrillito de 3 meses fue muerto de un disparo al corazón, en cercanía del denominado "Camino Interprovincial" que divide las ciudades de Frontera (Santa Fe) y San Francisco (Córdoba).

Al respecto, de acuerdo al colega antes descripto propietarios de los animales manifestaron que una parte de la tropilla se alejó del predio e ingresó a un potrero, y los animales fueron baleados con armas de largo alcance.

El potrillo en cuestión cayó fulminado por un proyectil que dio en el corazón, y la madre recibió un impacto en el cuarto trasero y la bala quedó allí alojada, en tanto otros animales sufrieron heridas menores.

De acuerdo a lo aportado a nuestro medio, los animales de la Agrupación disponen de Libreta Sanitaria y son conocidos por participaciones en desfiles y actos públicos en toda la región.

Por otra parte dio a conocer Me Lo Dijo Pérez, que los dueños de la tropilla solicitaron se investigue si personal de la Guardia Rural Los Pumas realizó algún procedimiento en la noche que ocurrió la balacera, y por qué si pese a que extrajeron un proyectil del cuerpo del potrillo no tomaron la denuncia.

Finalmente, se cita que fuentes de la Policía de Santa Fe comentaron a la FMR 90.7 que lo ocurrido sería materia de investigación, y fue negada en forma rotunda la participación de sus efectivos en el suceso.



ROBO A REPARTIDOR

Extraoficialmente se conoció que investiga la Policía local lo sucedido en un tramo de la calle Iturraspe, donde un repartidor de productos alimenticios fue abordado por un sujeto armado, quien mediante amenazas le sustrajo una suma de dinero que se ubicaría en el orden de los 35.000 pesos.



HERIDO EN EL ROSTRO

Apelando a fuente no oficial se tomó conocimiento de que en inmediaciones de la esquina de calles Geuna y P.N. Corti, un joven fue herido en el rostro por perdigones.

De acuerdo a una primaria información un grupo de individuos mantuvo un enfrentamiento, en los que abundaron piedrazos y hasta un disparo de arma de fuego.