La salud de Sergio Denis Sociales 24 de julio de 2019 Redacción Por A más de cuatro meses del accidente, Sergio Denis todavía no despierta: "No hay nada para hacer, la reacción debe venir de él". Carlos Hoffmann, hermano del cantante, habló con Teleshow sobre la salud del ídolo, que el 11 de marzo cayó del escenario al foso de orquesta del teatro Mercedes Sosa.

Por Nieves Otero

"Sergio Denis se cayó de un escenario y quedó internado en grave estado", rezaban los titulares del 11 de marzo. El cantante se disponía a entonar el tema "Te llamo para despedirme" cuando cayó al foso de orquesta del teatro Mercedes Sosa. De inmediato fue trasladado al Hospital Ángel C. Padilla de Tucumán, luego a Buenos Aires y desde mayo está internado en una clínica de rehabilitación.

Los primeros partes médicos que llegaban desde Tucumán no eran nada esperanzadores: "El cantante presenta hematomas cerebrales, múltiples contusiones, una hemorragia, un importante edema cerebral, una fractura del hueso temporal en la cabeza y una fractura al nivel de la clavícula y el omóplato". Incluso su hermana, Nora, dijo que él "estaba más en manos de Dios que de los médicos".

A cuatro meses y medio del accidente, Carlos Hoffmann, hermano del intérprete, habló con Teleshow y contó que el músico, internado desde el 7 de mayo en la clínica de rehabilitación Alcla en el barrio de Belgrano, está "estable e inconsciente, como desde el primer día".

Además, destacó que "está bien físicamente", lo cual es "importantísimo" y que está siendo muy bien atendido. "Nosotros no tenemos nada para hacer. La reacción debe venir de él, no hay otra manera, más que cuidar que esté lo mejor posible, como lo tienen en Alcla", agregó.

Carlos vive a tres cuadras de la clínica donde el intérprete de temas como "Te quiero tanto", "Quereme" o "Todos los domingos" se encuentra, por lo que lo visita todos los días una o dos veces, al igual que el resto de su familia.

Como desde el primer día, Sergio está inconsciente. No despierta. "Queremos que suceda", agregó su hermano al ser consultado sobre si estaba esperanzado, aunque prefirió ser cauto.

"Papá sigue internado, aún no despierta", había dicho Bárbara, una de las hijas del cantante, hace un tiempo a Teleshow. Hace unos días, su hermana Nora realizó un posteo en el que pedía "prudencia" y le decía al público de Sergio que leyera solo lo que la familia publicara.

En el mismo sentido, Federico, Victoria y Bárbara utilizaron sus redes sociales para pedir por su papá y compartir los partes médicos, cuando los hay. El último fue a mediados de mayo y fue el hijo de Denis quien se encargó de compartirlo en su cuenta de Twitter.

Apenas ocurrido el accidente el ídolo popular fue hospitalizado en el instituto Ángel C. Padilla, de Tucumán, donde lograron estabilizarlo. Un mes después, un avión sanitario lo llevó a Buenos Aires, y fue internado en el Sanatorio de los Arcos.

En la clínica de Palermo le realizaron dos intervenciones: una cirugía de tórax "para evacuar un derrame pleural complejo que comprimía parte del pulmón derecho" y otra de abdomen "por un proceso infeccioso intestinal grave".

A principios de mayo el cantante fue nuevamente trasladado, esta vez, en ambulancia a la clínica de rehabilitación Integral Alcla, donde aún se encuentra y donde también está internado desde hace poco más de una semana Santiago Bal.

"Su estado clínico se mantiene estable, compensado hemodinámicamente, sin intercurrerncias agudas y con respiración espontánea. Su condición neurológica no presenta cambios significativos. Continúa asistido con el esquema de cuidados interdisciplinario según corresponde a su estado actual", dice el último parte médico emitido el 16 de mayo.