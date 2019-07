Lifschitz entregó 12 ambulancias para el centro norte de la provincia Locales 24 de julio de 2019 Redacción Por "Estamos muy contentos con el sistema de salud que construimos entre todos a lo largo de estos años, que hoy es una realidad que nadie discute", señaló el gobernador.

FOTO PRENSA IP ACTO, PESE AL FRIO. El gobernador se refirió a la inversión total de $ 56.204.624 en ambulancias.

El gobernador Miguel Lifschitz entregó este martes 12 ambulancias que serán distribuidas en localidades del centro norte de la provincia de Santa Fe y que se adquirieron mediante licitación pública, con una inversión total de $ 56.204.624. "Estos actos son una linda oportunidad para poner en valor todo el trabajo a veces invisible y silencioso que se desarrolla en el sistema público de la provincia", afirmó Lifschitz.

Asimismo, se refirió a la ablación de órganos que se produjo recientemente en el hospital de Reconquista y que posibilitó un trasplante múltiple, en el marco de “una operación única en el país. Esto es posible no solamente porque contamos con hospitales de altísima complejidad y equipos profesionales y técnicos preparados para este tipo de intervenciones, sino también porque existe un sistema integrado y de traslados que permite llevar adelante este tipo de experiencias de manera casi perfecta", resaltó.

"Estas cosas son muy poco comunes en la Argentina, pero en Santa Fe, que es la segunda provincia del país en cantidad de trasplantes, esto es casi habitual", agregó Lifschitz.

"Y más allá del trasplante, que es algo muy visible y que se destaca, el sistema de salud realiza muchísimas tareas cotidianas, para lo cual el equipamiento es fundamental. Por ello estamos entregando estos móviles con la tecnología necesaria para brindar la mejor atención".

"Estamos muy contentos con el sistema de salud que construimos entre todos a lo largo de estos años, que hoy es una realidad que nadie discute", concluyó el gobernador.



AFIANZAR EL SISTEMA

La ministra de Salud de la provincia, Andrea Uboldi, mencionó que “nuestra gran fortaleza es el potente sistema de salud que tenemos, integrado en niveles, que no podría existir si no fuera por el Sistema de Emergencias y Traslados”. También agradeció “al Ministerio de Salud y al resto de los ministerios que nos permitieron adquirir estos móviles y, especialmente, a todos los integrantes del Sistema de Emergencias y Traslados que son nuestros referentes y representantes en materia de salud, en cada lugar de la provincia”.

Finalmente, el secretario de Emergencia y Traslado, Francisco Sánchez Guerra, expresó su satisfacción por la entrega de las ambulancias que “afianza el sistema integrado de emergencias sanitarias”.

“Tenemos una provincia extensa, tanto de norte a sur, como de este a oeste, y estamos entregando unidades que cubrirán las necesidades de todas las localidades. Esta modernización de la flota garantiza la asistencia a las personas que solicitan el servicio”, concluyó.



LAS AMBULANCIAS

En total se adquirieron 20 móviles mediante licitación pública: 15 tipo furgón por un valor de $ 42.153.459 y cinco tipo 4x4 por un monto de $ 14.051.165. Las ocho restantes serán destinadas al sur santafesino.

Todos los vehículos, que cuentan con el equipamiento correspondiente, serán incorporados a la Red de Emergencia y Traslado que coordina la subsecretaría dependiente del Ministerio de Salud. Las unidades se distribuirán de acuerdo a una lógica técnica que contempla la integración territorial, los niveles de utilización, las distancias y la accesibilidad de los caminos.

Del acto, realizado en la explanada de Casa de Gobierno en la ciudad capital, también participaron el ministro de Obras Públicas, Pedro Morini; los senadores departamentales Joaquín Gramajo, Miguel González, Felipe Michlig y José Baucero; y las diputadas provinciales Clara García y Victoria Tejeda junto con presidentes comunales, coordinadores nodales, representantes del área de Salud y demás autoridades provinciales municipales y comunales.

La actividad se replicará este jueves en la ciudad de Rosario, cuando el gobernador entregue las ocho ambulancias restantes a localidades de la zona sur de la provincia.