Moyano demandó a la productora de Suar Nacionales 24 de julio de 2019 Redacción Por El líder sindical asegura que se basaron en su vida para hacer la serie de un sindicalista.

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, demandó de manera civil a la productora Pol-Ka, propiedad de Adrián Suar, por considerar que se basaron en su historia personal para hacer la serie "El Tigre Verón", que trata sobre la vida de un sindicalista.

Así lo confirmó su abogado, Daniel Llermanos, quien explicó que la presentación judicial que hicieron "es similar a la que se hace en los casos de plagio". En declaraciones a radio Cítrica, el letrado sostuvo que "es evidente por el color de las banderas, por el nombre de los personajes, por las actitudes y los parecidos físicos" de sus protagonistas que la tira llamada "El Tigre Verón" tiene varias similitudes con la familia de su defendido.

"Creo que la chance de ganar (el caso) es muy alta porque hay una utilización de una historia muy conocida, porque Moyano ha figurado como una de las cinco personas más conocidas de la Argentina, y además porque (la serie) tiene como objetivo mostrarlo como una persona delictiva", remarcó.

En este sentido, Llermanos sostuvo que la productora tiene también una intencionalidad política que "se está usando en momento en los que no se puede hacer campaña". "Es muy penoso que se utilicen recursos de tanta bajeza. Y no vengan con que esto es ficción porque no es ficción, esto es una truchada de la realidad mostrada de modo malicioso", agregó el abogado de Moyano.

En este sentido, el letrado precisó que tanto Suar como el actor Julio Chávez, protagonista de la serie que se emite por Canal 13, "van a tener que dar explicaciones ante la Justicia". "Vamos a suponer que ganaron con esto 10 millones de dólares, no tienen ningún derecho de hacerlo sin permiso (de Moyano). Esto implica una multa (para la productora) más una participación importante en las ganancias", destacó el abogado del líder de Camioneros.