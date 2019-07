Se prueba con uno de su clase Deportes 24 de julio de 2019 Redacción Por La "Crema" recibe hoy a Estudiantes de Río Cuarto en un nuevo amistoso de pretemporada. Desde las 10 hs en el Monumental, a puertas abiertas, se jugarán dos partidos de 70 minutos.

FOTO ARCHIVO EN EL MONUMENTAL. / Atlético jugará hoy un nuevo amistoso de preparación y será ante Estudiantes de Río Cuarto.

Atlético de Rafaela tendrá en la jornada de hoy un nuevo amistoso de pretemporada. El renovado equipo de barrio Alberdi busca sumar la mayor cantidad de minutos de cara al torneo de la Primera Nacional que comenzará el próximo 17 de agosto y hoy tendrá una prueba ante uno de su misma clase. Hasta el momento, en los tres juegos de preparación, se midió ante las Reservas de Unión y River, y el pasado sábado enfrentó a Newell’s, de la Superliga.

Desde las 10, en un estadio Monumental que tendrá sus puertas abiertas para que socios e hinchas puedan ingresar, la “Crema” se enfrentará en el primero de los dos encuentros que tendrá ante Estudiantes de Río Cuarto, elenco que ascendió la última temporada a la principal categoría de ascenso de nuestro país. El próximo jueves 1 de agosto Atlético le estará devolviendo la visita.

Hoy, se jugarán dos partidos de 70 minutos cada uno. El DT, Walter Otta, no podrá contar con todos sus futbolistas ya que Lucas Blondel, Nahuel Speck y Mauro Marconato aquejan un cuadro gripal, mientras que el último refuerzo en llegar, el arquero Nereo Fernández, aún sigue con su puesta a punto y en principios, su debut en Atlético sería el próximo sábado –también en el Monumental- ante Sportivo Belgrano de San Francisco.

Según lo trabajado en el táctico de ayer, Otta pondrá los siguientes equipos: Primero, Atlético formará con: Nahuel Pezzini; Maximiliano Paredes, Franco Racca, Sergio Rodríguez e Ignacio Liporace; Junior Mendieta, Emiliano Romero, Renso Pérez y Ángelo Martino; Ijiel Protti y Alan Bonansea.

El otro equipo albiceleste será con: Matías Tagliamonte; Franco Gómez, Alexis Niz, Gastón Tellechea y Gabriel Gramaglia; Enzo Copetti, Franco Baudracco, Román Cappelletti y Joaquín Quinteros; Leonardo Acosta y Matías Godoy.



EL RIVAL, ESTUDIANTES

DE RIO CUARTO

Estudiantes de Río Cuarto, club que vio nacer futbolísticamente a Pablo Aimar, se quedó con el último Pentagonal final del torneo Federal A y así logró el ascenso a la Primera Nacional (ex B Nacional). El elenco cordobés se prepara para jugar por primera vez en la principal categoría de ascenso de nuestro país. En el “León” se encuentra el rafaelino Maximiliano Zbrun.

El posible 11 titular que presente Estudiantes hoy en Rafaela sería con: Adrián Peralta; Gastón Benavídez, Nicolás Folgia, Alan Vester y Lucas Suárez; Nahuel Cainelli, Maximiliano Zbrun, Alejandro Cabrera y Víctor Beraldi; Bruno Sepúlveda e Ibrahim Hesar.

Entre sus incorporaciones se encuentran Esteban Córdoba, delantero surgido en Bochófilo Bochazo de San Vicente, con último paso por Brown (Liga Rafaelina de Fútbol) y el defensor Lucas Medina, platense ex Unión de Sunchales. A estos dos futbolistas, los que completan la nómina de jugadores que viajaron ayer con rumbo a nuestra ciudad fueron: Brian Olivera, Gastón Bottino, Francisco Aman, Javier Ferreira, Emanuel Martínez, Franco Pérez, Lautaro Formica, Yair Arizmendi, Leonel Ceresole, Arnaldo Recalde, Alvaro Cuello, Claudio Cevasco y Martín Peralta.