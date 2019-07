En La Rioja Nacionales 24 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, hizo ayer una escala de campaña en La Rioja donde compartió una actividad con el gobernador Sergio Casas y aseguró que "nada" le "preocupa más que la falta de trabajo". "Nada me preocupa más que la falta de trabajo en la argentina. No es posible que los que trabajan estén con la intranquilidad de perderlo y los que lo han perdido no encuentren un trabajo sustituto", indicó en una conferencia de prensa para medios locales luego de visitar una planta textil.

Fernández, destacó además que "lo único" rescatable de la gestión del mandatario Mauricio Macri "es que hoy tenemos un sistema estadístico menos discutible que el de antes. Eso me parece que está bien. Es bueno tener termómetro que mide la temperatura". No obstante, aclaró que "además de medir la temperatura, hay que bajarla, y eso es lo que Macri no hizo".