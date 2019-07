Inferiores de Primera A Deportes 24 de julio de 2019 Redacción Por LIGA RAFAELINA DE FUTBOL

FOTO FACEBOOK DE LOCAL. / Uno de los equipos del "León" que recibió a Brown de San Vicente.

Atrás quedaron las vacaciones de invierno y las Inferiores de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol volvieron a la actividad. El último sábado se jugó la sexta fecha del torneo Clausura y se dieron los siguientes resultados.



Quinta División: Peñarol 3 (Daniel Toledo, Facundo Barreto y Matías Spies) vs Ben Hur 0, Atlético de Rafaela 4 (Darío Rostagno, Juan López x 2 y Agustín Soria) vs Sportivo Norte 1 (Bruno Genia), Argentino Quilmes 0 vs Independiente San Cristóbal 0, 9 de Julio 2 (Martín Sterren x 2) vs Brown de San Vicente 2 (Agustín Ribodino y Gastón Coronel), Unión 2 (Maximiliano Bono y Franco Ulman) vs Ferrocarril del Estado 0.



Sexta División: Peñarol 0 vs Ben Hur 3 (Agustín Bianciotto x 3), Atlético de Rafaela 4 (Juan Ignacio López, Gino Albertengo, Ciro Tettamanti y Matías Ribalta) vs Sportivo Norte 1 (Owen Escobar), Argentino Quilmes 3 (Tomás Vera y Nicolás Morello x 2) vs Independiente San Cristóbal 0, Unión 0 vs Ferrocarril del Estado 0. A 9 de Julio le dieron los puntos ya que Brown de San Vicente no presentó la divisional.



Séptima División: Peñarol 1 (Agustín Mendoza) vs Ben Hur 4 (Thiago Comba x 2, Lucas Zimmermann y Federico Dunky), Atlético de Rafaela 11 (Nicolás Lencina x 5, Mateo Flenche Voeffray, Bautista Tomatis x 4 y Tomás Jacob) vs Sportivo Norte 0, Argentino Quilmes 1 (Agustín Herlein) vs Independiente San Cristóbal 1 (Isaac Cordido), 9 de Julio 2 (Luca Cardoni y Gustavo Bach) vs Brown de San Vicente 1 (Fabricio Sacco), Unión 1 (Facundo Onysiv) vs Ferrocarril del Estado 0.



Octava División: Peñarol 2 (Joel Bonifacio y Ramiro Sosa) vs Ben Hur 0, 9 de Julio 1 (Iván Maldonado) vs Brown de San Vicente 2 (Román Sotelo y Matías Alcanis), Unión 0 vs Ferrocarril del Estado 0. A Atlético de Rafaela y Argentino Quilmes les dieron los puntos ya que Sportivo Norte e Independiente San Cristóbal, respectivamente, no presentaron las divisionales.



Novena División: Peñarol 1 (Elías Mastafa) vs Ben Hur 1 (David Godoy), Atlético de Rafaela 7 (Tomás Pérez x 4, Nicolás Dominino x 2 y Tomás González) vs Sportivo Norte 0, 9 de Julio 1 (Emiliano Vargas) vs Brown de San Vicente 0, Unión 0 vs Ferrocarril del Estado 0. A Independiente San Cristóbal le dieron los puntos ya que Argentino Quilmes no presentó la divisional.



Novena Especial: Peñarol 0 vs Ben Hur 1 (Octavio Ingaramo), Unión 1 (Jorge Lescano) vs Ferrocarril del Estado 0.



Categoría 2007: Ben Hur 2 (Ignacio Zinoni y Renzo Greher) vs Peñarol 0, Independiente San Cristóbal 3 (Michel Almirón x 2 y Santiago Cejas) vs Argentino Quilmes 3 (Lautaro Ceballos, Maximiliano Bustamante y Diego Heit), Brown de San Vicente 1 (Felipe Varisco) vs 9 de Julio 1 (Bautista Bender), Ferrocarril del Estado 3 (Diego Villarreal x 2 y Alan Sosa) vs Unión 1 (Lorenzo Alemani). A Atlético de Rafaela le dieron los puntos ya que Sportivo Norte no presentó la divisional.



Categoría 2008: Ben Hur 5 (Emilio Scucciamarra, Tomás Laurino, Agustín Brusegundo x 2 y Valentín Ceja) vs Peñarol 0, Sportivo Norte 0 vs Atlético de Rafaela 5 (Felipe Soperez, Santino Boidi y Siamo Zamora x 3), Independiente San Cristóbal 0 vs Argentino Quilmes 1 (Nicolás Alegre), Brown de San Vicente 0 vs 9 de Julio 2 (Gastón Bouhler x 2), Ferrocarril del Estado 1 (Agustín Monzón) vs Unión 2 (Valentino Milanesio y Máximo Santacruz).



Próxima fecha (7ª): Brown de San Vicente vs Unión, Independiente San Cristóbal vs 9 de Julio, Sportivo Norte vs Argentino Quilmes, Ben Hur vs Atlético de Rafaela, Dep. Libertad vs Peñarol. Libre: Ferrocarril del Estado.