El clásico, en el Monumental Deportes 24 de julio de 2019

Anoche se confirmó que el clásico rafaelino entre Atlético de Rafaela y 9 de Julio, por la segunda fecha del Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, se disputará en el estadio Monumental. La policía no le autorizó a la ‘Crema’ que utilice su cancha en el predio del Autódromo, donde habitualmente juega por el certamen doméstico, y es por esto que deberá jugar en Alberdi.

La fecha va íntegramente el domingo, a las 15:30 hs con los siguientes juegos: Ramona vs Talleres (MJ), Sportivo Norte vs Florida de Clucellas, Ben Hur vs Dep. Tacural, Unión vs Peñarol, Ferrocarril del Estado vs Libertad, Brown de San Vicente vs Argentino Quilmes.