La capacitación es clave ante una constante evolución tecnológica Locales 23 de julio de 2019 Redacción Por Aprotame ofrece distintos cursos de formación destinados a jóvenes que no tienen conocimientos sobre mecánica y electricidad del automotor hasta de especialización para quienes se encuentran en actividad. "La innovación de las automotrices nos exige capacitarnos continuamente, mantenernos actualizados. Nuestra institución es un socio estratégico para todo tallerista", afirma Osvaldo Cardoso, titular de la entidad.

FOTO J. BARRERA EN CLASES. Osvaldo Cardoso junto al profesor y los alumnos durante el curso de mecánica y electricidad, anoche en la sede de Aprotame. HAY FUTURO. Cardoso con los jóvenes que buscan forjarse un lugar en el mundo del mantenimiento y reparación de motores.

Desde la Asociación de Propietarios de Talleres Mecánicos (Aprotame) de Rafaela se han propuesto liderar un proceso de capacitación que se basa en una red institucional en la que participan la entidad madre a la que está asociada, Faatra, automotrices, concesionarias y proveedores entre otros. "Siempre queremos mejorar, gestionamos todo el tiempo en busca de aumentar los servicios para los socios pero también nos involucramos con el futuro de los jóvenes a través de propuestas de capacitación para formar un mecánico de cero, es decir que aquel chico que no sabe de motores puede venir, asistir un par de días de la semana a clases y al cabo de dos años ya contará con las nociones básicas para trabajar en cualquier taller", dice Osvaldo Cardoso, presidente de Aprotame.

El sistema de alianzas de Aprotame incluye el Ministerio de Trabajo y el Sindicato de Mecánicos (Smata) para coordinar actividades conjuntas que beneficien a empleados de talleres de las concesionarias oficiales.

"Nuestra institución es solidaria, busca que todos podamos crecer en base a un modelo asociativo, tan simple como eso", sostuvo desde el plano personal. En su descripción, Aprotame señala que su misión es "ofrecer capacitaciones constantes y atender a todos los talleristas de la zona y su región". En tal sentido, brinda "no solo capacitación sino práctica, que pueden desempeñar diferentes estudiantes y/o trabajadores con un alto grado de enseñanzas, para ir incorporando las teorías con los trabajos mismos" y que "más allá de esas instrucciones mecánicas, se enseñan cuestiones relacionadas con la seguridad e higiene, la parte contable, para que sepan llevar adelante un negocio o administrar sus finanzas".

En la previa del Día Nacional del Tallerista que se conmemora hoy, en la sede de Aprotame se desarrolló una clase más del curso de mecánica y electrónica del automotor con una decena de alumnos jóvenes interesados en adquirir las competencias para una salida laboral.

"En Aprotame tenemos la responsabilidad de formar mecánicos para el futuro, es un sector en el que hace falta gente capacitada. Yo amo lo que hago, me gusta la participación, siempre quiero sumar donde puedo. Tengo más de 40 años de participación institucional. Por eso estoy convencido que con nuestra institución agregamos valor no sólo a los talleres sino también a la sociedad", subraya. "En tiempos donde los cambios tecnológicos son constantes, la capacitación es indispensable. Nos encanta ver nuestro salón con los chicos ", remarca Cardoso.

"Tenemos un amplio respaldo de Faatra para desarrollar nuestras actividades de formación. Nos provee equipos en forma permanente para poder estar actualizados. Contamos con cursos de capacitación para chicos de 18 años en adelante, tengan o no conocimientos de mecánica", afirma el presidente de Aprotame. "A los chicos los tomamos de cero kilómetro", bromea sobre quienes pueden inscribirse para capacitarse. "Pueden comenzar sabiendo algo o no, pero terminan el curso con conocimientos básicos de electricidad, mecánica e inyección electrónica y la posibilidad de trabajar en cualquier taller. Y con una carga horaria de dos noches por semana", explicó.

Cardoso indicó que la entidad que preside cuenta con "propuestas para socios y no socios, somos una institución de puertas abiertas que quiere dar servicio a toda la sociedad, tenemos cursos más cortos, más largos, de distintos niveles". Asimismo, reiteró que "Faatra nos brinda un apoyo enorme a todas las cámaras del país, sin ese apoyo nosotros no existiríamos porque no podríamos afrontar los costos tan altos que se da en la industria del automóvil y que se necesita en materia de equipamiento para dictar los cursos".

"Las innovaciones de la industria automotriz son tantas que nunca vamos a terminar de aprender. Parece que el recambio de la tecnología avanza más rápido de lo que podemos dar cuenta, lo cual nos exige estar atentos. El desafío es ocuparse y mantenerse actualizados. Es una imposición, pero si nos gusta la actividad es lo que corresponde", enfatizó Cardoso.

En lo que hace a equipamiento, en el Salón de Usos Múltiples "José Peiretti" se encuentra un Citroën, un Peugeot 408 y un Chevrolet Cruze junto a una maqueta Fiat y otra que simula el instrumental y luces de un auto. "Se trata de herramientas básicas para poder enseñar la teoría y la práctica, hemos conseguido todo con gestiones lo que le dan valor a nuestra institución y al compromiso de todos los asociados. Aprotame tiene un gran reconocimiento, lo cual agradecemos", sostiene.

A las herramientas clásicas de un taller mecánico también se suman los escaners, convertidos en un equipo obligado para diagnosticar a los autos modernos. "Estamos bien equipados porque nosotros no acobardamos a los chicos con manuales, sino que nos enfocamos en la parte práctica, tenemos herramientas de gestión educativa muy prácticas", describe el titular de la entidad.

Por otra parte, Cardoso destacó que "cada socio tiene acceso a un sistema nacional de información técnica a través de Aprotame y Faatra, es decir que cuando tiene un problema difícil puede consultar esa base de datos que contiene los planos oficiales de las automotrices". En tal sentido, recordó que "una discusión que solemos tener con las terminales y las concesionarias es que nos den los manuales originales de los vehículos, porque así se facilita la solución de problemas, es una cuestión de servicio"·.

-¿Los talleres deben invertir en equipamiento tecnológico para poder dar respuesta a la mayor complejidad de los nuevos autos?

-Claro que sí, pero con algunos equipos clave no se necesita una gran inversión. Por ejemplo, un multímetro de calidad puede costar mil pesos y permite hacer un buen chequeo de la unidad. Con el escaner todo se hace muy práctico, se enchufa y se accede a toda la historia del vehículo para que las cosas sean más fáciles.

-Y ahora se vienen los autos híbridos...

-Nosotros debemos aggiornarnos, hacer cursos de capacitación. En mi caso, ya hice el curso del auto híbrido, los autos eléctricos. Lo más peligroso es la batería de altísimo voltaje. Viene con corta corriente en color rojo y naranja. Se corta la corriente y se trabaja tranquilo, con seguridad. Después se hacen pruebas con poco voltaje durante la reparación.

Tenemos que sacar los mitos de que es imposible. Es una nueva realidad, no se va a volver atrás, está claro. Los autos tradicionales lentamente van a ceder terreno ante los eléctricos, nosotros debemos adecuarnos a los nuevos escenarios.

Es un gran desafío aprender, pero cuando te gusta es bueno y además está en juego el bienestar de una familia.

"Cuesta trabajo arrimar a la juventud, no saben que el mundo del automóvil es una alternativa para insertarse en el mercado laboral. Hay muchos autos y por muchos años van a existir más allá de los cambios tecnológicos, por tanto es un desafío que vale la pena, siempre habrá trabajo", dice Cardoso interesado en incorporar a nuevas generaciones a los talleres.

"La capacitación es lo central en nuestra institución. El mercado demanda mecánicos preparados. Las automotrices sacan novedades tras novedades. Por eso hay Aprotame para raro", finaliza Cardoso.