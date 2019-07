Macri y Fernández dan pistas de sus agendas

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, tiene un panorama más claro de lo que va a hacer en su visita a Rafaela, el jueves por la tarde, que el actual jefe de Estado que aspira a lograr su reelección, Mauricio Macri, quien llegará mañana a la ciudad.

"Alberto va a estar en Rafaela el jueves a las 16.30 y en principio permanecerá dos horas y media para mantener una reunión con dirigentes del Centro Comercial e Industrial, ofrecer una conferencia de prensa y participar de un encuentro con la militancia en el camping del gremio metalúrgico de la UOM en Bella Italia", informó un dirigente del Frente de Todos. "Va a estar acompañado por el gobernador electo, Omar Perotti, y por los integrantes de la lista de candidatos a diputados nacionales que encabeza Marcos Cleri", agregó al confirmar lo publicado por este Diario en la edición de ayer.

En este sentido, Fernández brindaría la conferencia de prensa en las instalaciones de la UOM aunque no está descartado que también atienda a los medios en la sede de la gremial empresaria. "Este es el tema que no está totalmente definido. En lo que hace al acto político, la militancia está convocada a partir de las 17:30 en tanto que Alberto Fernández se sumaría a las 18 para dar un mensaje. Habrá una amplia participación del movimiento obrero rafaelino", puntualizó el dirigente consultado.

En relación a la visita del presidente Macri, la agenda "está sujeta a reajustes todo el tiempo" pero al menos por ahora su desembarco está confirmado para el miércoles por la mañana. "Tiene previsto visitar una empresa de primera línea que es proveedora del yacimiento de Vaca Muerta", deslizó un dirigente de Juntos por el Cambio. Nadie aportó nombres pero VMC es el posible primer destino de la recorrida del jefe de Estado por esta región. "La Ruta 34 no está confirmada como obra a visitar, pero ahora crece la posibilidad de que extienda sus periplo hacia Sunchales por la obra hídrica Vila Cululú y por el gasoducto regional que está en plena ejecución, pero todo está en borradores", indicó.

Por otra parte, la semana próxima se terminaría de conformar la Mesa Macri - Pichetto 2019 en Rafaela que estará integrada por el PRO, la UCR, la CC ARI, el partido Fe y UNIR. "La sede estará en la esquina de Arenales y Almafuerte, donde funcionó la sede de Cambiemos", apuntó.