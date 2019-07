Vuelve a funcionar la certificación de reincidencia Locales 23 de julio de 2019 Redacción Por Desde hace un tiempo, este trámite no se podía llevar a cabo en el Correo Argentino de nuestra ciudad por un inconveniente interno, pero ahora ya está apto el trámite y se puede llevar a cabo con total normalidad.

FOTO RADIO ADN RESPONSABLE. Así lo confirmó Fabián Rojas, jefe de Correo Argentino, tras solucionar un inconveniente interno.

El Certificado de Antecedentes Penales (CAP) es un documento en formato electrónico emitido por el Registro Nacional de Reincidencia que certifica que no tenés antecedentes o procesos penales pendientes. En caso de que tengas asentado algún antecedente, te van a brindar la copia de los datos que se encuentran en el Poder Judicial.

Desde hace un tiempo, este trámite no se podía llevar a cabo en el Correo Argentino de nuestra ciudad por un inconveniente interno, pero ahora ya está apto el trámite y se puede llevar a cabo con total normalidad.

"Este certificado es solicitado por muchas entidades en estos momentos, carnet de conducir, en la parte judicial, para poder pedir un trabajo, siempre se solicita el certificado de antecedentes penales", explicó Fabián Rojas, jefe de Correo Argentino, a Radio ADN.

Recordó un inconveniente, donde dijo que "habíamos tenido un inconveniente en el sistema y por ende eso llevó a que se queme el disco rígido de la terminal, que ya fue solucionado y desde Buenos Aires no han dado de nuevo de alta el sistema de reincidencia para que comencemos a funcionar. Ya está óptimo, hicimos algunas pruebas, por lo que las personas que ya tenían turno y que habían venido, queríamos expresar que no caducan y que pueden venir con los papeles correspondientes, para poder rescatar el trámite", repasó.

Para poder sacar el certificado, las personas deben ingresar a la página web de reincidencia y solicitar el turno, completar los datos personales y eso le genera el turno con lo que tienen que abonar, dependiendo el trámite que quieran hacer.