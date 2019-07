La polémica sobre las obras viales de Macri Nacionales 23 de julio de 2019 Redacción Por Macri dijo que “ya terminamos 7.600 km, entre autopistas y rutas, y tenemos 13.480 km en construcción. Esto es más que en los últimos 65 años”. Pero las autopistas y rutas finalizadas son menos de 500 km, mientras que otros 900 km están en ejecución. No hay datos históricos para realizar comparaciones. Considerando sólo autopistas, se hicieron más en los últimos 65 años que durante este período.

En la inauguración de un tramo de una nueva autopista en la Provincia de Buenos Aires el presidente de la Nación, Mauricio Macri, destacó las obras que se realizaron durante su gobierno y aseguró: “En lo que hace específico a lo vial ya terminamos 7.600 kilómetros, entre autopistas y rutas, y tenemos 13.480 kilómetros en construcción. Esto es más que en los últimos 65 años”.

Durante la gestión de Cambiemos se hicieron 8.958 km de obras viales finalizadas y hay 13.873 km de obras en ejecución, según un documento que enviaron desde la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) a Chequeado. Pero, este número cuenta muchos tipos de obras, como repavimentaciones, y no sólo la construcción de nuevas autopistas o rutas.

Según estos datos oficiales, el gobierno de Cambiemos finalizó casi 440 km de autopistas y 21 km de rutas. Serían algo más de 460 km de nuevas autopistas y rutas construidas. Además, hay otros 905 km de autopistas en ejecución.

De los 8.958 informados por el Gobierno, más de la mitad son repavimentaciones (53%). Lo siguen las pavimentaciones (14%), mantenimientos (14%) y rehabilitaciones (8%). Además, en la lista se incluyen obras de enripiado, iluminación y seguridad.

Sobre las obras que todavía están en ejecución, la mayoría de los 13.873 km también son repavimentaciones (67%). Lo siguen mantenimiento (14%), autopistas (7%) y pavimentaciones (5%).

José Barbero, decano del Instituto del Transporte de la Universidad Nacional de San Martín y consultor internacional en temas de transporte, explicó a Chequeado que en las obras “cuando se habla de ‘terminar’ se refiere generalmente a la culminación de la obra, cuando se termina el contrato y el ente contratante entrega el certificado de finalización de obra”. Igualmente, el especialista destacó que “no tiene sentido sumar los kilómetros de obras como luminarias, repavimentaciones y las autopistas en sí” ya que “están comparando cosas muy distintas”.

Gustavo Piazza, especialista en transporte y ex gerente de Planeamiento en la Dirección Nacional de Vialidad entre 2016 y 2017, destacó a Chequeado que “no dejan de ser obras, pero no debe interpretarse que todo es nuevas rutas o autopistas” ya que “la mayoría es rehabilitación y repavimentación de lo existente”.

Sobre este punto de la frase, el Presidente se refirió sólo “a la construcción de autopistas”, según aseguraron desde el sector de Prensa de Vialidad a Chequeado. Es decir, que a pesar de hablar de las obras totales, en ese punto quería referirse solamente a las autopistas.

“En los 65 años anteriores a 2015 se construyeron poco menos de 2.800 km de autopistas, cifra que prácticamente estamos igualando si contamos las autopistas terminadas, en ejecución y contratadas desde 2015”, explicaron a Chequeado desde Vialidad.

Según los datos difundidos por Eduardo Plasencia, coordinador de Gestión de la Dirección Nacional de Vialidad, durante Cambiemos se terminaron 450 km de autopistas, mientras que 294 km están “casi terminadas”, 732 km están en construcción y 838 km están licitados. En total serían casi 2.300 km. Es decir, según los propios datos del Gobierno, todavía no se construyó más que en los últimos 65 años ni sucedería incluso si se finalizaran todas estas obras de autopistas.

Más allá de esos datos, “conseguir datos históricos es muy difícil. Vialidad nunca se caracterizó por producir información transparente y de fácil acceso por parte del público en lo que a ejecución de obras se refiere. En este Gobierno se avanzó con la obtención de información y con la transparencia, pero es un proceso largo”, sostuvo Piazza, quien se desempeña como profesor en la Universidad de Buenos Aires (UBA), Universidad de San Martín (UNSAM) y Universidad Argentina de la Empresa (UADE). De hecho, el Consejo Vial Federal, respondió que no tiene información histórica.

El diario Página 12 publicó en los últimos días una nota en la que destaca que, según un informe de realizado por los técnicos de Vialidad Nacional y difundido por el Sindicato de Trabajadores Viales, durante el kirchnerismo se hicieron más kilómetros de obras viales que en 2016, 2017 y 2018, bajo la gestión de Cambiemos. Chequeado accedió al documento, que no tiene detalles ni precisiones de las obras que tiene en cuenta (ver acá, acá y acá), y desde el Sindicato pidieron que no se publique completo. Este medio se comunicó con Vialidad para saber si tenían una respuesta oficial, pero al momento de publicación de esta nota no tuvo respuesta.

Plasencia, el coordinador de Gestión de la Dirección Nacional de Vialidad, destacó que Cambiemos realizó más kilómetros de autopistas por año que durante las gestiones kirchneristas, según los datos oficiales disponibles. Igualmente, afirmó que el sistema de registro oficial comenzó en 2008 y que, si bien hay obras anteriores cargadas, no saben si son todas.



