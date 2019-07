Otitis media: La enemiga desconocida del invierno Sociales 23 de julio de 2019 Redacción Por Estas afecciones suelen ser desestimadas durante la época de bajas temperaturas. Sin embargo, un resfrío puede desencadenar en problemas auditivos que arruinen el período de vacaciones.

Con la llegada del invierno las personas se ven expuestas a situaciones que pueden afectar su salud. Las bajas temperaturas, el viento y la humedad, sumado a unas defensas bajas, pueden tener un efecto adverso en la salud general, desencadenando infecciones auditivas si no se toman los recaudos necesarios.

Las otitis suelen ser asociadas con la época de verano, por el constante contacto con el agua en las piletas, mar o ríos. Sin embargo, existe otro tipo que se presenta especialmente en invierno. Durante esta época, la otitis media aguda suele afectar tanto a niños como a adultos por las afecciones respiratorias típicas en la etapa estival que no son tratadas correctamente.

Si bien esta afección puede presentarse en cualquier etapa de la vida, el principal grupo de riesgo son los niños y los adultos mayores debido a que su sistema inmunológico es más frágil. “A diferencia de la otitis que se observa comúnmente en la época de altas temperaturas, la otitis media puede resultar de un resfriado, alergia o una infección respiratoria propia de los periodos de frío durante el invierno”. Comenta María Agustina Leiro, fonoaudióloga y asesora de Gaes Centros Auditivos y explica: “El virus o bacteria que se encuentra dentro del cuerpo genera acumulación de fluido en el tímpano que se puede presentar como dolor de oído, tumefacción, enrojecimiento. También impide que el tímpano vibre adecuadamente, lo que suele tener como resultado problemas de audición”.

A partir de los 7 años la incidencia de otitis disminuye debido al cambio en la posición de la trompa de Eustaquio. Hasta esa edad se encuentra de forma más horizontal y es más corta, permitiendo el pasaje de gérmenes de la nariz al oído medio. Los adultos mayores, por otro lado, son más propensos a tener las defensas bajas, lo cual aumenta la posibilidad de contraer resfríos que pueden desencadenar en otitis.

En este sentido María Agustina Leiro comenta que “Es importante realizar un control médico y evaluar qué medidas se pueden tomar para evitar la aparición de aquellos factores que facilitan la manifestación de otitis. Mantener una alimentación variada, evitar los cambios bruscos de temperatura, evitar los lugares con fumadores y mantener una buena higiene son acciones que se pueden realizar para reforzar las defensas. Si bien la otitis no es una enfermedad contagiosa, un resfriado puede propagarse entre los niños y volverlos propensos a padecer la infección. Por lo tanto, es importante evitar el jardín de infantes si el menor presenta signos de resfrío para prevenir el contagio y controlar su evolución con especialistas.

Si la persona se queja de dolor de oído, enrojecimiento, fiebre, llanto e irritación, puede estar padeciendo una otitis media aguda. En algunos casos también se pueden presentar secreciones por el oído, problemas para dormir o pérdida de apetito. Ante estos síntomas es recomendable acudir a un especialista para iniciar un tratamiento con antibióticos, que tendrá una duración aproximada de 48 horas.



