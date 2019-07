Del Frade cuestiona las exenciones impositivas Locales 23 de julio de 2019 Redacción Por DE EMPRESAS SANTAFESINAS

El diputado provincial Carlos Del Frade vuelve esta semana a reintroducir en la agenda legislativa santafesina la polémica sobre las grandes empresas que no pagan el impuesto a los Ingresos Brutos cuando sí lo hacen hasta los comercios más pequeños de la Provincia.

El legislador del Frente Social y Popular presentará este miércoles un pedido de informe al Ejecutivo provincial para que el gobierno de Miguel Lifschitz "informe qué tributos provinciales pagan y cuánto dinero les dejan a las arcas santafesinas 18 empresas que acaban de presentar sus balances del año 2018 y cuyas facturaciones sumadas casi triplican el presupuesto provincial del año 2019".

Del Frade reveló que la facturación de este lote de empresas con presencia en Santa Fe asciende a 629.732 millones de pesos. Y el presupuesto de esta provincia para el año en curso es de 267.000 millones. La disparidad de ambas cifras pone en tela de juicio la exención impositiva que gozan estos grandes jugadores de la economía nacional, advierte el legislador rosarino.

"Por cuarta vez desde 2015 que soy diputado planteo esta obscenidad que facturan estas 18 empresas que saltean el régimen tributario y siguen usando discrecionalmente la tierra, el aire, el agua, las rutas y el ferrocarril de los santafesinos", argumentó Del Frade en diálogo con Rosarioplus.com.

El diputado enumeró estas empresas y su correspondiente ganancia bruta de 2018, según el ranking que publicó la revista Mercado sobre las mil empresas que más facturan en Argentina, basado en los balances que cada una rinde ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

La lista de empresas y su correspondiente facturación es la siguiente:

-Vicentín: $118.015 millones.

-Cargill: $100.030 millones.

-Bunge: $86.590 millones.

-ACA: $59.370 millones.

-ADM: $51.700 millones.

-General Motors: $51.611 millones.

-AGD: $47.712 millones.

-Acindar: $36.486 millones.

-Molinos Río de la Plata: $20.291 millones.

-JBS (ex Swift): $13.086 millones.

-Renova: $10.515 millones.

-AFA: $9.507 millones.

-Sipar: $7.932 millones.

-Dow: $5.454 millones.

-Terminal 6 Industrial: $4.762 millones.

-Nidera: $4.282 millones.

-Terminal Puerto Rosario: $1.200 millones.

-Terminal 6: $1.189 millones.



FUNDAMENTOS

"Somos fervorosos impulsores de una profunda reforma impositiva para que paguen más los que más tienen y no al revés, filosofía primaria en los hacedores del sueño colectivo inconcluso de la Argentina, como fueron Manuel Belgrano y Mariano Moreno, entre otros", sostuvo Del Frade al atacar lo que entiende que es un ejemplo palpable de concentración de riqueza favorecida por una exención impositiva debido al carácter exportador de todas esas compañías.

"Por ser mayoritariamente empresas exportadoras, no pagan ingresos brutos y no se sabe, a ciencia cierta, cuánto dinero deja en la provincia de Santa Fe ni por qué modalidad tributaria. Si solamente se le cobrara un cinco por ciento anual sobre su facturación a estas empresas, la provincia contaría con 31 mil millones de pesos más, una cantidad -por ejemplo- semejante al presupuesto de la Empresa Provincial de la Energía. Es imprescindible que el costo del transporte, la luz y del agua no sea siempre arrojado como pesada mochila sobre la espalda de santafesinas y santafesinos", planteó el legislador en el proyecto de comunicación que este miércoles volverá a recorrer los pasillos de la Legislatura.

(Fuente: Rosario Plus)