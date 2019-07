Gasalla vuelve al teatro Información General 23 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

La semana pasada Antonio Gasalla decidió bajarse del espectáculo que iba a hacer con Flavio Mendoza para la temporada 2020 en Carlos Paz. El cómico llegó a un ensayo y al no encontrar al coreógrafo, se enojó y se retiró.

Horas más tarde, el propio Flavio confirmó que no estaría con él pese al plan inicial. Es el segundo espectáculo del que se retira el actor con vistas a la temporada de verano. El año pasado sucedió lo mismo con la comedia de Paula Cháves y Pedro Alfonso, Locos por Luisa, hizo saber Teleshow.

Este domingo, Gasalla reapareció en el teatro El Nacional, a donde fue a ver el espectáculo de Nicolás Vázquez, Benjamín Rojas y Flor Vigna, Una semana nada más. La presencia del humorista en esa sala no tuvo el único objetivo de ver a sus colegas en el éxito de la temporada, sino también poner un pie en la sala donde hizo sus últimos dos grandes sucesos de público –Más respeto que soy tu madre 1 y 2– y al que volverá con un nuevo espectáculo.

¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Gasalla volverá al teatro de la mano de los empresarios Adrián Suar y Nacho Laviaguerre, quienes programan El Nacional, los martes y miércoles, con un clásico unipersonal con sus mejores creaciones. El año pasado coqueteó con esa idea, que finalmente no se concretó. Desde el entorno del actor aseguran que al cerrar para este propio show en Buenos Aires, Antonio encontró la excusa perfecta para no seguir adelante con el proyecto que tenía con Flavio Mendoza. Otros creen que, una vez que se bajó de esa propuesta, retomó las negociaciones para llevar adelante su propio espectáculo.

Sea como fuere, Antonio Gasalla prefiere estar en Buenos Aires y con un proyecto comandado y protagonizado por él, sin sumarse a compañías que no son la suya y donde suele haber cortocircuitos desde el comienzo. Esta propuesta le permite hacer dos funciones semanales, en principio, en una sala que casi le es propia y donde además hoy se concita la mayor cantidad de público gracias al éxito de Nicolás Vázquez. Por eso, a modo de primera gentileza, el cómico fue a verlo para saludar a la figura con quien compartirá la sala.