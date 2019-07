Zipse, nuevo presidente del Consejo de Administración Automotores 23 de julio de 2019 Redacción Por BMW AG

FOTO PRENSA BMW OLIVER ZIPSE. Asumirá en el cargo a partir de agosto.

Oliver Zipse asumirá el cargo de Presidente del Consejo de Administración de BMW AG a partir del 16 de agosto de 2019. El Consejo de Supervisión de la compañía tomó esta decisión hoy durante su reunión en Spartanburg, Carolina del Sur (E.U.A.). Zipse ocupará la posición de Harald Krüger, quien a principios de julio informó al Presidente del Consejo de Supervisión que no buscaría un segundo periodo de mandato. Krüger dimitirá como Presidente y dejará el Consejo de Administración por mutuo acuerdo el 15 de agosto de 2019. “Oliver Zipse, el nuevo Presidente del Consejo de Administración de BMW AG, ejercerá un liderazgo decisivo, estratégico y analítico. Proporcionará a BMW Group un nuevo impulso para dar forma a la movilidad del futuro", mencionó el Dr. Norbert Reithofer, Presidente del Consejo de Supervisión de BMW AG. Zipse, el presidente designado por la Junta de Administración, ha sido miembro de la Junta de Administración de BMW AG desde 2015 y actualmente es responsable de la división de Producción. Comenzó su carrera profesional en la empresa en 1991 como aprendiz y desde entonces ha ocupado diversos puestos de gestión; entre ellos el de Director General de la Planta de Oxford y Vicepresidente Senior de Planificación Corporativa y Estrategia de Producto. Reithofer continuó: “El Consejo de Supervisión respeta en gran medida la decisión de Harald Krüger y hoy expreso nuestro sincero agradecimiento por sus años de trabajo exitoso dentro de BMW Group. En nombre de toda la compañía, todos le deseamos lo mejor en el futuro y esperamos que BMW Group siempre tenga un significado especial para él ". El Consejo de Supervisión de BMW AG está reunido actualmente en la Planta de BMW Group en Spartanburg, Carolina del Sur, (E.U.A) con el objetivo de analizar los desarrollos actuales del negocio en el mercado de Estados Unidos, así como la producción de la planta más grande de la red global de BMW Group. Reithofer enfatizó: "Con su fuerza innovadora, la solidez de sus marcas y la dedicación de sus empleados, BMW Group continuará construyendo su liderazgo en el segmento Premium en el futuro y mantendrá su camino hacia el éxito a largo plazo".

Manfred Schoch, Presidente del Comité de Empresa Global y Vicepresidente de la Junta de Supervisión, dijo: “La fuerte asociación entre el Consejo de Trabajadores y la Administración Corporativa tiene una larga tradición y es la base de nuestra historia de éxito. Esperamos continuar con esta cooperación para moldear el futuro de la compañía en conjunto ".



BENEFICIOS EXCLUSIVOS PARA CLIENTES

Durante toda la temporada de invierno, desde el mes de julio hasta septiembre inclusive, BMW Group Argentina ofrece beneficios exclusivos para clientes BMW, MINI y/o BMW Motorrad en la Escuela de Ski y Snowboard Jibbin, ubicada en el Cerro Catedral, San Carlos de Bariloche. Como todos los años, el centro de ski más grande del hemisferio sur se convierte en uno de los lugares que nuclea a familias y aficionados que se acercan para disfrutar de los deportes invernales. En este marco, BMW Group invita a sus clientes a disfrutar los beneficios exclusivos en el acceso a clases de ski y snowboard. Presentando la cédula verde/azul o una foto frente y dorso de la misma junto con el DNI, los clientes podrán acceder a: 35% de descuento al ser cliente del BBVA; 25% de descuento pagando en efectivo; 15% de descuento con otros medios de pago. La promoción es válida para los meses de julio, agosto y septiembre 2019. Beneficios exclusivos para clases de ski y/o snowboard en la Escuela de Ski Jibbin (dirección: base del Cerro Catedral, Complejo Amancay, Local 13 A, R8400 San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina; teléfono: 0294 15 4803950), sin topes ni límites. No acumulable con otras promociones. El presente comunicado no acredita el descuento. Es obligatoria la presentación de la cédula verde/azul o la foto de la misma junto con el DNI del titular para acceder a los beneficios. Cupos ilimitados. Foto no contractual. Esta imagen ha sido retocada y/o modificada digitalmente. BMW de Argentina S.A., CUIT 30-68296346-4, Av. Corrientes 420 piso 3, CABA.