Se incorporan las versiones SE y SELAT

La variante con estética aventurera del hatchback chico de la marca del óvalo ahora está disponible con el nivel de equipamiento intermedio SE. También la versión tope de gama, SEL, pasa a ofrecer como opción la caja automática de 6 velocidades.

FOTO 16VALVULAS.COM.AR NUEVAS VARIANTES. La versión renovada cuenta con un salto notable en cuanto a seguridad y tecnología.

Hacia mediados del año pasado Ford presentó a nivel regional la renovada gama del Ka, si bien no se trataba de una nueva generación, el replanteo fue profundo: además de varios cambios en su diseño, el modelo de entrada a la marca dio un salto notable en cuanto a equipamiento tecnológico y sobre todo en seguridad, a la vez que incorporó un nuevo motor que lo llevó a ser el más potente del segmento.

La otra gran novedad del Ka fue la llegada de una inédita variante con estética aventurera -con protecciones en los bajos de la carrocería, pasarruedas en plástico de color negro, barras de techo, suspensión con mayor despeje y llantas de aleación de 15″-, denominada Freestyle y que apunta al segmento que la firma del óvalo denomina CUV, donde se enfrenta a rivales como el Chevrolet Onix Activ, Renault Sandero Stepway o el Fiat Uno Way.

La recepción por parte del público fue muy positiva y, de acuerdo a la compañía, en base a la demanda de sus clientes se decidió incorporar más versiones a su gama: el Ka Freestyle sumó dos nuevas opciones, por lo que ahora también está disponible con el nivel de equipamiento SE con caja manual y el tope de gama SEL, con caja automática. Estas son sus características principales:

Equipamiento destacado: la versión SE ofrece dirección asistida eléctricamente, sistema multimedia SYNC 3 con pantalla táctil de 7” compatible con Android Auto y Apple CarPlay, 2 entradas USB iluminadas, aire acondicionado, tapizado de tela, computadora de a bordo, levantavidrios con One Touch (en todas las ventanillas) y Global Closing, cierre centralizado con mando a distancia, espejos eléctricos y sensores de estacionamiento traseros.

Las variantes SEL suman tapizado mixto (cuero y tela) y cámara de retroceso. La versión AT agrega control de velocidad crucero.

Equipamiento de seguridad: toda la gama cuenta con doble airbag frontal, frenos con ABS/EBD/BA, control de tracción, control de estabilidad, asistente al arranque en pendientes y anclajes Isofix. Las versiones SEL agregan airbags laterales, airbags de cortina y alarma volumétrica.

Mecánica: sin cambios en este aspecto, se mantiene el motor naftero Dragon de tres cilindros y 1.5 litros, con distribución variable Ti-VCT, que desarrolla 123 CV. Se asocia a una caja manual de 5 marchas (SE) o a una transmisión automática con convertidor de par de 6 velocidades (SEL).

Garantía: de 3 años o 100.000 kilómetros.