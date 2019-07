Ola de embarazos en la farándula Información General 23 de julio de 2019 Redacción Por Violeta Urtizberea, Eva de Dominici, Agustina Cherri y María Eugenia Tobal son algunas de las figuras que tendrán bebés y agrandarán la familia.

La maternidad es una etapa muy importante en la vida de cualquier mujer. Son nueve meses muy especiales hasta que llega el esperado nacimiento de un bebé. En el mundo del espectáculo son varias las actrices, conductoras y modelos que están en la dulce espera, destacó Teleshow.

La actriz Violeta Urtizberea que está en pareja con el cantante cordobés Juan Ingaramo desde hace cuatro años. Y en unos meses, nacerá su primer bebé. Para anunciar la noticia, Violeta compartió con sus seguidores de Instagram un divertido video que había protagonizado cuando era una niña y daba sus primeros pasos en la televisión.

"Tengo que decir algo a mi marido. Una visión… Bueno Juan, te quería decir que estoy embarazada", dice la actriz en un sketch que grabó hace más de dos décadas, en la época que participaba en el programa Magazine For Fai, junto a Mex Urtizberea, su papá.

"Lo supe desde siempre @juaningaramo", escribió en la red social en referencia a este video que realizó mucho antes de saber que el nombre del padre de su hijo sería Juan. De alguna manera, predijo lo que pasaría mucho tiempo después. Es una cuestión de creer o reventar.

La exprotagonista de Las Estrellas explicó cómo vivieron el proceso con su novio: "Es un tema que veníamos hablando con Juan, fue todo muy charlado y madurado, pero cuando dijimos 'ahora' pensamos que iba a tardar más y no tardó nada. Estuvo bueno que sucediera rápido para no entrar en esa ansiedad de esperar a quedar, pero lo loco es que al haber sucedido tan rápido, cuando me enteré me quedé medio impactada y nuestra reacción no fue como de película, sino muy terrenal. Le dije a Juan 'me dio positivo, ¿qué hacemos? ¿hay que llamar a la médica? ¿vamos a un hospital? ¿qué me hago?'. Todo muy así, cero festejo y escarpines".

Dos meses antes de dar a luz, decidió dejar de trabajar para poder estar tranquila y relajada. Su último trabajo fue la obra Terapia amorosa que protagonizó con Benjamín Vicuña y Fernán Mirás en el teatro Picadero. Era una comedia dirigida por Daniel Veronese que habla sobre las difíciles relaciones de pareja.

A los 36 años, Agustina Cherri, la ex Chiquititas espera a su tercer bebé que nacerá en septiembre. Esta será la primera hija que tiene con Tomás Pepo Vera, el músico de la banda de rock Otro Mambo con quien mantiene un noviazgo desde hace cinco años.

Ellos se conocieron en el casamiento de Marcela Kloosterboer y Fernando Sieling en noviembre de 2014 y el flechazo fue inmediato. Agustina y Marcela son amigas desde hace muchos años, desde que trabajaron juntas en la ficción Verano del 98.

De esta manera, Cherri agrandará la familia ensamblada con este nacimiento, ya que es mamá de Muna (9 años), y Nilo (7 años), fruto de su relación anterior con Gastón Pauls.

La conductora del programa Cocineros de Noche de la TV Pública, María Eugenia Tobal, se convertirá en mamá por primera vez a los 43 años. Desde hace casi dos años está de novia con Francisco García Ibar, un adiestrador de perros que conoció por intermedio de Mariano Zabaleta. Tobal espera una nena para diciembre próximo.

María Eugenia quería tener un bebé desde hace muchos años. Pero no fue un camino fácil. En 2011, perdió un embarazo de Nicolás Cabré, con quien estuvo casada siete meses y se separó en medio de un escándalo por rumores de infidelidad con la China Suárez.

En 2015, viajó a Roma y aprovechó para visitar el Vaticano. Cuando estuvo frente al Papa Francisco, le expresó cuál era su deseo: "Quiero decirle algo. Sólo me falta una cosa para ser feliz: quiero ser mamá". Tras decir esas palabras, los dos se pusieron frente a frente por unos segundos. Ella se puso a llorar y recibió la bendición del Sumo Pontífice.

Con el paso del tiempo, decidió ser mamá soltera y realizar un tratamiento médico para lograrlo, como muchas mujeres lo hacen. Luego, conoció a Francisco y sus planes cambiaron. "Le conté todo, y me acompañó como amigo hasta que dijimos 'qué pasa acá. Me parece que (el proyecto) es de a dos, no de uno'", dijo en una entrevista radial.

Por otra parte, explicó que los médicos le detectaron trombofilia, un trastorno de coagulación sanguínea que puede provocar dificultades en la gestación de un bebé hasta abortos espontáneos. Desde que se enteró de que está embarazada, ella se aplica una inyección de heparina diaria.

Tras la confirmación de la noticia, escribió un mensaje emotivo en su cuenta de Instagram: "Nada más emocionante y hermoso que confirmar que vamos a ser padres. Fueron meses de mucha ansiedad y temores también. Hoy a la distancia entiendo que sólo hay que comprender los tiempos de la vida. Que las cosas suceden si tienen que suceder cuando es el momento indicado, que desear con el corazón es imbatible y estar rodeado de amor es lo que sostiene y da fortaleza. Tengo al hombre más maravilloso del mundo que complementó mi vida y hoy juntos hacemos camino al andar. Te amo, amor".

Mientras navegaban en góndola por los canales de Venecia, Hernán Nisenbaum le propuso casamiento a Luisa Drozdek. Ella aceptó y se casaron en abril de 2017, luego de estar en pareja durante dos años. Solo faltaba la llegada de un bebé para cumplir con el sueño de ambos. Y en agosto próximo llegará Delfina, la primera hija de ambos. "No veo la hora de tener a nuestra bebita entre las manos. Fue súper buscada, porque estuvimos casi un año intentándolo hasta que llegó de manera natural. Así que imaginá la ansiedad que tengo…", declaró la actriz en una entrevista con Teleshow. "Me parece que voy a ser una mami bastante moderna, canchera. No soy la típica ama de casa y me encanta trabajar, porque soy independiente y me gusta tener mi plata", agregó.

Luisa se enteró de que estaba en la dulce espera en diciembre pasado cuando estaba terminando de rodar la película No soy tu mami, protagonizada por Julieta Díaz y Pablo Echarri. Lo llamativo es que en la trama se muestra el lado B de la maternidad en un tono humorístico. "Fue muy gracioso, porque contrariando el título, yo en los camarines siempre hablaba con mis compañeras de elenco de mis ganas de ser mamá, porque todas ellas ya tenían hijos. Así que era muy graciosa esa dicotomía", explicó.

Recientemente, les contó a sus seguidores de Instagram cómo está viviendo las últimas semanas y reveló que no puede controlarse con los antojos. "Vine bien hasta el quinto, sexto mes pero después algo pasó. ¡Es muy loco sentir que no podés controlarlo! Que morís de ganas de comer una torta y al segundo después de terminarla querés un paquete de papas fritas. ¿Te cuento un secreto? Tengo una alacena llena de galletitas, chocolates, chupetines, toooodo lo que se te ocurra de repente está ahí", escribió.

"Estoy de 36 semanas y subí 11 kilos… ¡por lo que estoy comiendo está bastante bien! Me dijeron que en el último mes una come menos (por la presión del bebé sobre los órganos) mmm… espero que así sea. ¡La cosa es que estoy feliz! Esperando a Delfi con un amor eterno y mi marido dice que soy la mamá más linda del mundo. Así que ya fue… ¡disfruto!", finalizó.

Eva Dominci, la actriz de 24 años se radicó en Los Ángeles para estudiar y trabajar, luego de su separación de Joaquín Furriel. Los actores estuvieron casi dos años y medio en pareja hasta que se distanciaron en un clima de cordialidad y lejos de los escándalos públicos. "Estoy muy bien y está todo más que bien con él", dijo al confirmar la ruptura de Furriel. Luego, agregó: "Va a ser una persona importante para mí, siempre. Lo admiro y lo quiero como persona".

Tras la separación, Eva fue fotografiada con Eduardo Cruz en Las Vegas. En las imágenes aparecía a los besos en un casino con el hermano de la celebridad española Penélope Cruz. Incluso, ella se tatuó el nombre del joven en el cuello. Lo llamativo es que él también lleva tatuado el nombre de la actriz, aunque se lo había hecho nada más y nada menos que por Eva Longoria, su anterior pareja.

A poco más de medio año de noviazgo, trascendió que la protagonista de la película La Sangre estaba en la dulce espera. "Me lo confirmó una amiga suya, está embarazada y está confirmado", informó el periodista Ángel de Brito. En su cuenta de Instagram, De Dominici suele escribir mensajes sugestivos, aunque nunca hizo referencia directa al tema.

Su último trabajo fue en Barcelona, España, donde grabó una participación de Sueño Bendito, la serie sobre la vida de Diego Maradona.

Paula Varela, periodista y locutora está transitando el séptimo mes de embarazo. Con su pareja Leonardo Neifert, tienen muchas ansias por la llegada de su segundo bebé. Ambos ya son papás de Benicio, el pequeño que tiene 3 años y 5 meses.

"Estoy súper tranquila y muy feliz, conectada. Pero también con la atención muy dividida con Benicio que me demanda mucho y más ahora que está un poquito celoso", aseguró a Teleshow la conductora.

A casi dos meses y medio del nacimiento de su "princesa", todavía no definió el nombre. "Me cuesta, todavía no me decido. Ni lista tengo. Estoy esperando que alguna señal o algo me conecte con algún nombre", explicó la panelista del ciclo Confrontados.