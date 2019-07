APROTAME, la entidad que agrupa a los talleristas

Si hoy tiene que ir a un taller mecánico no olvide dedicar un saludo especial a quienes le reparan el auto o le hacen un buen mantenimiento preventivo para que nada falle cada vez que enciende el motor y sale de viaje o simplemente va a la escuela a llevar a los chicos y luego a trabajar. Es que hoy, 23 de julio, se conmemora en la Argentina el Día Nacional del Tallerista.

El origen de esta celebración se remonta al año 1971, cuando en la ciudad turística de Cosquín se llevó a cabo el primer Congreso de en ese entonces flamante Federación Argentina de Asociaciones de Talleres de Reparación de Automotores y Afines (FAATRA), que surgió a la par que se consolidaba la industria automotriz argentina y se producían cada vez más vehículos que elevaba el parque automotor en las calles y rutas del país.

FAATRA consigna en su síntesis histórica que tras el Congreso en Cosquín, la asamblea constitutiva se realizó entre el 1 y 2 de julio de 1972 en la ciudad de La Plata en tanto que los estatutos se aprobaron el 17 de ese mes. Mientras que en 1974 se obtuvo la personería jurídica como entidad de segundo grado a través de una resolución de la Inspección General de Justicia de la Nación.

En otro encuentro, FAATRA resolvió declarar el 23 de julio como el Día Nacional del Empresario Tallerista del Automotor en reconocimiento a quienes cumplen tareas en un taller de electricidad o mecánica automotor, aunque también se extiende a los de chapa y pintura, gomerías, torneros y todos los espacios que de alguna u otra manera dedican su labor al servicio de los autos.

En Rafaela, también desde 1971 funciona la Asociación de Propietarios de Talleres Mecánicos y Afines (Aprotame), que tiene su sede en avenida Aristóbulo del Valle 1.036 y cuenta en la actualidad con más de 120 socios de los departamentos Castellanos, San Martín, San Cristóbal y 9 de Julio.

El presidente de Aprotame, Osvaldo Cardoso, envió un "cálido saludo a todos nuestros colegas y en especial a nuestros asociados que viven y trabajan en las distintas localidades de los cuatro departamentos que forman parte de nuestra jurisdicción". Asimismo, destacó que la institución que preside "ofrece distintos tipos de servicios a los mecánicos independientes pero también damos prioridad a la capacitación, tanto de quienes ya están en actividad como de quienes tienen la decisión de aprender para trabajar en un taller".

"Somos una institución de puertas abiertas, queremos que todos vengan a compartir buenos momentos pero también a construir redes que nos permitan mejorar en los servicios que prestamos día a día", señala Cardoso, que en las páginas que siguen hará referencia a los cursos que se dictan en su sede.

El año pasado, en esta misma fecha, Cardoso había anticipado que en los planes figuraba el proyecto para construir un nuevo salón en el piso superior para destinarlo a las clases. Sin embargo, admitió que "ante la incertidumbre de la economía nacional pospusimos la concreción de la obra, el año pasado justo en esta época se agravó la crisis y los costos se dispararon, no quisimos empezar y luego parar sin terminar por falta de recursos".

"Hoy los cursos se dan en el salón, al cual queremos recuperar para eventos sociales de los socios. Hoy contamos con tres autos para los cursos, motores y maquetas que no dejan espacio para fiestas. Y eso no puede ser, porque la cuestión social también nos importa, por eso el objetivo es ampliar la sede", concluyó al hacer referencia a los objetivos institucionales.