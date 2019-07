Lavagna también llega a territorio santafesino Locales 23 de julio de 2019 Redacción Por El precandidato a presidente de Consenso Federal, Roberto Lavagna, visitará este miércoles la ciudad de Rosario y estará acompañado por el precandidato a diputado nacional Enrique Estévez y el gobernador de la provincia de Santa Fe Miguel Lifschitz.

FOTO PRENSA CONSENSO FEDERAL EQUIPO. Lifschitz, Estévez y Lavagna se reencontrarán mañana en Rosario.

“Ningún marinero se hace experto en un mar en calma. Y de Roberto Lavagna sabemos que tiene probada experiencia y resultados en mares tempestuosos, como los que lamentablemente vuelven a aparecer en el horizonte de nuestro país. Es la persona indicada para este momento que atraviesa la Argentina”, expresó el precandidato a diputado nacional por Santa Fe, Enrique Estévez, al participar de un encuentro junto al candidato presidencial de Consenso Federal, del que también participó el gobernador Miguel Lifschitz.

“Lavagna tiene una valoración muy positiva de las gestiones del Frente Progresista. Sobre todo en el desarrollo del sistema público de salud y en la producción de medicamentos en los laboratorios públicos como el LIF y el LEM, pero también de la inédita inversión en obra pública, que se lleva adelante con total transparencia”, expresó el secretario general del Partido Socialista santafesino. “O la ley de extinción de dominio, siendo Santa Fe la primera provincia del país que aplica el decomiso de bienes de las bandas criminales y que en la Nación los legisladores no se animan a votar en el Congreso. Esa exitosa iniciativa también queremos llevar a la Cámara de Diputados”, detalló.

Lavagna brindará una charla este miércoles 24 a las 13:15 horas en Salones Puerto Norte (Carballo 178) denominada “Claves para el futuro de la Argentina. Economía, producción e innovación”. De esta manera, se suma a las visitas que otros candidatos a presidente harán esta semana a la provincia de Santa Fe, como Mauricio Macri y Alberto Fernández, quienes estarán el miércoles y jueves respectivamente.

Estévez consideró que “cuando Lavagna se hizo cargo del Ministerio de Economía tras la crisis de 2001, no la tuvo fácil. Todos recordamos que en esa época teníamos monedas de mentira, papel pintado como las Lecop, Patacones y Lecor. Fue Lavagna el que levantó las cuasimonedas y la Argentina pudo volver a tener una moneda única”.

“El gobierno de Mauricio Macri nos endeudó como nunca en la historia de este país con el FMI, y es claro que durante el próximo gobierno deberemos lidiar con una deuda asfixiante y habrá que reestructurarla porque va a ser imposible de pagar. En ese escenario hay que recordar que fue Lavagna quien renegoció la salida del default, en 2005 restructuró la deuda y logró una quita del 75%”, detalló.

“Ese accionar nos permitió salir del default y generó las condiciones para que el país termine con uno de sus momentos más negros de la historia. Le aportó previsibilidad y generó la confianza para recuperar un camino de crecimiento. Y eso es lo que necesitamos, lograr los acuerdos necesarios para salir adelante y afianzar un camino de crecimiento más inclusivo. Tenemos todas las herramientas para lograrlo”, agregó.

“Pero además no fue cómplice de la corrupción. Se fue del gobierno kirchnerista denunciando la cartelización y los sobrecostos de la obra pública. Su gestión se ha caracterizado por la honestidad y la transparencia, valores que siempre esgrimimos en Santa Fe y que son orgullo del Frente Progresista”, finalizó Estévez.