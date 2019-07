Escrutinio Nacionales 23 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Tras la última prueba exitosa que se hizo del escrutinio provisorio el sábado pasado, el apoderado del PJ, Jorge Landau, mantuvo ayer sus críticas al nuevo sistema que se usará en las PASO, y remarcó que "el software no fue auditado" y que no existe "seguridad de que no pueda ser hackeado".