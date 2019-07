El sueño dorado

El deporte argentino se apresta una vez más, a intentar encaramarse entre los mejores del continente y evitar morir en el intento. Mas de 500 integrantes de la delegación de nuestro país, estarán llegando en estos días, a la ciudad de Lima, sede de una nueva edición de los Juegos Panamericanos, con la ilusión de siempre en muchas disciplinas y en otras, con la responsabilidad de ser protagonistas y aportar valiosos puntos en el medallero.

Los últimos antecedentes habilitan a dejar volar las expectativas, tanto en los Juegos Olímpicos de mayores en Río 2016 y en los disputados en Buenos Aires, para jóvenes menores de 18 años, los resultados fueron marcando un crecimiento en diferentes modalidades, ya sea con la aparición de jóvenes rutilantes como en otros deportes de conjunto, donde en general, estriban las mayores posibilidades de subir al podio, aspirando a las preseas más codiciadas.

En los últimos juegos disputados en Toronto en 2015, la delegación argentina regresó con una buena crítica en términos generales y 75 medallas, 15 de las cuales, fueron de Oro; no obstante, desde lo comparativo, la sensación de haber retrocedido, en la búsqueda de pelearle con otras herramientas mejores posiciones a las potencias continentales, fue evidente. Cuatro años antes en Guadalajara, el equipo nacional, también sumó las mismas distinciones, pero, en el rubro que define la calidad de esos logros, los deportistas de nuestro medio, se colgaron la dorada en 21 disciplinas, 6 más que en Canadá y por ello, la conclusión, llamó a discrepancias.

Desde el COA (Comité Olímpico Argentino), se muestran con otro optimismo desde qué, la gestión de Gerardo Werthein, ha puesto otro énfasis en el respaldo a los atletas y una mayor coherencia, entre los objetivos declamados y los posibles, puja que en muchos casos, padecieron y porque no, padecen todavía, quienes intentan destacarse, desde espacios poco visibles para la opinión pública y para los aportes del erario, tan cuestionados siempre y tan vinculados a los atenuantes, al momento de argumentos fracasos y frustraciones en este tipo de competencias.

No son tiempos donde el presupuesto que se derrama desde la ex Secretaria de Deportes de la Nación (ahora Agencia de Deporte Nacional a cargo del Ing. Diógenes de Urquiza), sea suficiente para acompañar el desarrollo de los deportistas que compiten en disciplinas con bajos niveles de espónsores, Carlos Mc Allister, el último Secretario de esa estructura ya disuelta, se ufanaba de las generosas partidas que se invertían en esos espacios, a pesar que, el dinero nunca era suficiente para contemplar las aspiraciones de atletas y entrenadores. El contexto de ajuste general, también ha llegado en lo puntual, a estas manifestaciones, con lo cual, la ilusión que todos tenemos de ver encumbrados a nuestros representantes, es más emocional que objetiva.

Otra prueba de fuego para el deporte argentino como previa de los Juegos Olímpicos que se van a desarrollar en Tokio el próximo año; cotejar marcas y resultados es parte de estos sistemas de competencias, donde la evolución se consigue, superándose a si mismo, al resto de los rivales y esquivando el obstáculo menos deseado, la desidia pública.



EL FUTBOL VA POR EL PODIO



Las estadísticas señalan que nuestro deporte mas popular y mejor desarrollado, ha sido el más ganador en el rubro del Fútbol Masculino, en los Juegos Panamericanos, con 6 medallas de oro; esta es la buena noticia, la otra, que desde 2003 el equipo albiceleste no volvió a tales halagos y solo participó de una final en Méjico, resignándose a lucir solo la medalla de plata, aquella presea fue el mérito de cerrar un gran torneo, ganándole a Brasil 1 a 0 en República Dominicana.

Es verdad que a niveles de Sub 23, Argentina es bi campeón Olímpico en las ediciones de Atenas 2004 y Beijing 2008, pero estas hazañas, han quedado retratadas como esporádicas y no, como el fruto de políticas deportivas de estado. Los resultados siguientes lo han demostrado de manera irrefutable, el fútbol argentino estuvo ausente en los Juegos de Londres 2012 y llevó toda su carga de controversias 4 años mas tarde a Brasil, donde no supero el corte clasificatorio en la fase de grupos.

En esta oportunidad, la AFA, puso en manos de Fernando Batista esta responsabilidad: el hermano del Checho, que fuera el entrenador del Campeón Olímpico en los Juegos de China, ya tiene una cierta experiencia a nivel sudamericano, ya que fue el entrenador del Sub 20 que terminó en segundo lugar en la competencia disputada en Chile a principio de año.

Argentina comparte el grupo A junto a Méjico, Panamá y Ecuador, precisamente, el Tricolor será el primer rival el próximo lunes 29 desde las 3 de la tarde.

Vuelven las emociones que provocan los esfuerzos de los deportistas de nuestro país en todas las disciplinas, en definitiva, una motivación para todos.