El diputado provincial Eduardo Di Pollina, adelantó que un sector del socialismo santafesino decidió no acompañar la candidatura presidencial de Roberto Lavagna por el frente Consenso Federal. Se trata del espacio que tiene como principal referente al ex candidato a gobernador y presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Bonfatti. Todo pese a la fuerte apuesta del gobernador, Miguel Lifschitz, por Lavagna.

No todo termina ahí. Di Pollina no descartó que el sector se incline por apoyar a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández, del Frente de Todos. Si esto finalmente se diera, entonces lo llamativo es que Bonfatti coincidiría en los alineamientos con Omar Perotti, su adversario en las elecciones santafesinas.