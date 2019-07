Ben Hur no pudo con Central Córdoba y se quedó sin final Deportes 22 de julio de 2019 Por Martin Ferrero El “Lobo” volvió a perder ante los rosarinos por 1-0 en el partido de vuelta jugado en barrio Parque. Leo Ochoa falló un penal. El "Charrua" ahora espera por el ganador de Sportivo Las Parejas y Colón de Santa Fe.

FOTO M. LIOTTA FESTEJO. / Lucas Lazo ya anotó, de penal, y celebra el gol que le terminó dando la victoria a Central Córdoba en Rafaela.

Central Córdoba de Rosario se transformó en el primer finalista de la edición 2019 de la Copa Santa Fe de Fútbol al eliminar a Ben Hur. Ayer por la tarde, en barrio Parque, el “Charrúa” le volvió a ganar por la mínima al “Lobo” y con un global de 2-0 se quedó con el boleto para jugar por primera vez la definición del certamen provincial.

El gol para la victoria visitante fue anotado por Lucas Lazo, de penal, a los 42 minutos del primer tiempo. A los 19 del complemento Leonardo Ochoa marró un penal al tirar su disparo por arriba del travesaño.

La propuesta, la intención la tuvo siempre el equipo conducido por Carlos Trullet, pero sin la profundidad necesaria como para lastimar al rival. No estuvo fino en los últimos metros.

Con un Ben Hur obligado a ir en busca del resultado, la visita –que se plantó de contra- contó con espacios para llegar al arco de Astrada. Al comienzo fue de ida y vuelta. A los 7 minutos Lazo metió un potente remate en el travesaño. La respuesta del local llegó a los 12 minutos con un pelotazo largo que Maximiliano Saucedo no llegó a despejar de cabeza, la peinó para su arquero pero habilitó a Ochoa, que encaró con pelota dominada, eludió al 1 visitante pero cuando definió la sacó sobre la línea un defensor.

A los 29 minutos, la contra la encabezó Trejo que tocó para el ingreso de Bracco que con un remate cruzado hizo exigir al máximo a Astrada, que en gran respuesta desvió el balón al córner. Luego, Ynfante tuvo un disparo de media distancia que se fue por arriba.

En 41 minutos, Ferrari se metió al área de la BH e Ybáñez le cometió una infantil infracción. El árbitro no dudó en sancionar la pena máxima y Lazo lo cambió por gol.

En el complemento, Ben Hur tuvo una muy clara de arranque pero Giroldi le desvió al córner el remate del recién ingresado Palomeque. A los 18 minutos, el arquero visitante salió a cortar una pelota, lo derribó a Ynfante y penal para el local. Su goleador, Leo Ochoa, se hizo cargo del disparo pero la mandó a las nubes.

Ahora, Central Córdoba, que por avanzar a la última instancia también ganó 750.000 pesos, aguarda por rival para jugar la final. Será el ganador de la llave que se definirá el próximo 10 de agosto en el Cementerio de los Elefantes. En el juego de ida, Sportivo Las Parejas le ganó 2-1 a Colón de Santa Fe.



Las formaciones y síntesis del encuentro:

BEN HUR: 1-Matías Astrada Cantín; 2-Luis Ybáñez, 6-Luciano Kummer (cap.) y 4-Germán Guibert (46m 18-Pablo Palomeque); 8-Gustavo Mathier, 7-Joaquín Castellano (82m 16-Nicolás Novello), 5-Ezequiel Saavedra, 11-Pablo Pavetti (69m 15-José Escalada) y 3-Martín Alemandi; 9-Ignacio Ynfante y 10-Leonardo Ochoa.



Suplentes: 12-Tomas Acosta, 13-Leandro Sola, 14-Ignacio Forni y 17-Tobías Seguro. DT: Carlos Trullet.



CENTRAL CORDOBA: 1-Matías Giroldi; 4-Maximiliano Saucedo (59m 15-Gastón Tedesco), 2-Juan Manuel Casini (cap.), 6-Leandro Esquivel (66m 13-Juan Manuel López) y 3-Cristian Sgotti; 8-Lucas Lazo, 7-Lucas Bracco, 5-Bautista Carrera, 10-Federico Ferrari y 9-Alfredo Trejo 14-(82m Fernando Balmaceda); y 11-Cristian Yassogna.



Suplentes: 12-Francisco Mastrangelo, 16-Lucio Cereseto, 17-Alejandro Raimondo y 18-Tomas Armoa. DT: Eduardo Bustos Montoya.



Gol en el primer tiempo: 42m, de penal, Lucas Lazo (CC).

Amarillas: Luis Ybáñez, Ezequiel Saavedra , Ignacio Ynfante (BH); Matías Giroldi (CC).



Estadio: Néstor Zenklusen.

Arbitro: Carlos Córdoba.

Asistentes: Gustavo Rossi y Mariano González.

Cuarto árbitro: Gastón Freyre.