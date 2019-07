Rafaela tendrá una semana con candidatos a presidente Locales 22 de julio de 2019 Redacción Por Macri y Alberto Fernández tienen previsto visitar la ciudad y la región entre miércoles y jueves de esta semana, aunque por los cambios de último momento en las agendas de campaña nadie confirma actividades o itinerarios de antemano.

FOTO ARCHIVO NA MAURICIO MACRI. ALBERTO FERNANDEZ.

Si las intenciones finalmente se concretan, Rafaela recibirá entre miércoles y jueves a los dos principales candidatos presidenciales, Mauricio Macri y Alberto Fernández, aunque sin agendas confirmadas sobre las actividades que llevarían a cabo en la ciudad.

El pasado 6 de julio este Diario publicó una entrevista al candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio Santa Fe, Federico Angelini, quien reconocía que el jefe de Estado tenía previsto visitar la región el miércoles 24 de julio. "La posibilidad sigue firme", admitió ayer ante una consulta de LA OPINION. Una visita a una empresa, recorrer la construcción de la circunvalación de la Ruta 34 en Rafaela y la obra de refuncionalización del Canal Vila Cululú figuran en el borrador de actividades para ese día.

De todos modos, en radio Cadena 3 confirmaron que el miércoles "el Presidente Mauricio Macri desayunará con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti" para analizar "temas de gestión y de actualidad". Ese mismo día tiene previsto hacer escala en las ciudades cordobesas de Río Cuarto y San Francisco por lo cual Rafaela figura en el itinerario.

En caso de que finalmente se concrete la visita de Macri a la ciudad, lo haría acompañado por los integrantes de la lista de candidatos a diputados nacionales, entre ellos el rosarino Angelini -actual diputado provincial de Cambiemos- y la santafesina Ximena García, a la vez que seguramente participará el intendente de Santa Fe, José Corral, quien tiene una activa participación en la campaña de Juntos por el Cambio cuando el Presidente pisa suelo santafesino.

Por el lado de Alberto Fernández, este Diario publicó ayer que el candidato del Frente de Todos llegaría el jueves a la Provincia para hacer campaña y firmar un acta acuerdo con el gobernador electo, Omar Perotti, con una serie de compromisos a cumplir en caso de ser elegido presidente de la Nación. En ese marco, creció la opción de que tras recorrer el norte santafesino, Fernández también se acerque a Rafaela, quizás un día después de que su principal competidor en las urnas, y también estaría acompañado -además de Perotti- de los candidatos a diputados nacionales, una lista que encabeza Marcos Cleri.

Precisamente Fernández, lanzó ayer un nuevo sport de campaña en el que acusa al presidente Macri de "vivir poniendo excusas por lo que hicieron otros" y se compromete a frenar el proceso de endeudamiento externo. La pieza audiovisual, difundida por su cuenta de Twitter, dura menos de un minuto y comienza con una secuencia que muestra al jefe de Estado frente a empresarios anunciando que en un eventual segundo mandato suyo mantendrá el mismo rumbo económico, pero lo aplicará a mayor velocidad. Al cabo de este fragmento, aparece Fernández en primer plano advirtiendo que el plan oficial en un eventual segundo período podría acelerar la toma de deuda externa.

"Podría hablarte de la herencia que voy a recibir o de las promesas que no cumplieron pero no vengo a eso. Vengo a pararlo", expresa el ex jefe de Gabinete. Acto seguido, se compromete como Presidente "a sentarse a renegociar con firmeza" con los acreedores como lo yo había hecho en 2003 el gobierno de Néstor Kirchner, del cual formaba parte. "Porque para pagar primero tenemos que crecer", acota, para luego expresar el siguiente remate: "Hay dos maneras de gobernar: vivir poniendo excusas o empezar a ocuparnos del futuro de todos".