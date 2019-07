La fuerte caída del consumo provocada por la devaluación y los aumentos de precios del último año no se limitó exclusivamente al rubro masivo (alimentos, bebidas y productos de limpieza y tocador), sino que también se siente en las farmacias. Los medicamentos de venta libre fueron los que se llevaron la peor parte. ¿Los que más cayeron? Analgésicos y antifebriles (-16%); descongestivos, expectorantes y antigripales (-13,5%), antibacterianos (-11,5%) y antiespasmódicos y gastroprotectores (-10,7%). Se trata de los únicos remedios que pueden publicitarse en los medios masivos de comunicación, pero así y todo no alcanzó para impedir que bajara la demanda.

"Si lo tomamos en líneas generales yo diría que hay una caída en la venta de medicamentos. Por ahí nosotros no lo notamos en el índice de facturación porque dada la caída y el aumento que surgen mes a mes, por ahí el nivel de ventas se mantiene. En cuanto a las unidades hay una caída", destacó el tesorero del Círculo de Farmacéuticos de nuestra ciudad, Gustavo Blatter, quien agregó además que "no creo que sea tan paulatina como se lo establece en los medios nacionales, pero se nota que hay al menos una merma", sostuvo.



EL INVIERNO LLEGO TARDE

Este es uno de los puntos a analizar por parte de quienes llevan los números, ya que este año tardó en llegar la famosa ola polar o los fuertes fríos que por lo general dejan complicado a los más chicos, sobre todo. "Si bien el invierno en este 2019 llegó tarde, ya que en años anteriores en mayo ya se comenzaba a sentir, tal vez la caída de los medicamentos para la gripe se dio en esos meses porque no había patología. Pero en el mes pasado y en lo que va de este mes realmente la incidencia del invierno y los cambios de temperatura hizo que el nivel de patologías aumentara mucho con respecto a los meses anteriores. Por lo que es muy difícil comparar mes a mes con respecto al año pasado", analizó en Radio ADN, FM 97.9 de nuestra ciudad y añadió que "a nivel local la incidencia fue menor y siempre por supuesto hablando de la época. Hay patologías en las cuales no se puede bajar el consumo porque son crónicas. Si bien uno a veces ofrece el cliente-paciente son alternativas por ahí un poco más económicos, siempre son de primera línea y con la misma forma farmacéutica y principio activo para que el afiliado y el cliente no sienta tanto el impacto", destacó.

El precio de los medicamentos está fuertemente impactado por el dólar a que la mayoría se elabora a partir de principios activos importados y muestra una correlación muy fuerte con la moneda norteamericana. El informe de impacto inflacionario en los medicamentos que elabora mensualmente el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) muestra que, en marzo, los incrementos en los 10 principales remedios utilizados por personas de 60 años o más se ubicaban en un rango de 5 a 9%; saltaron a otro del 12 al 23,5% en abril para desacelerarse nuevamente en mayo a un rango del 7 al 9,2% en el momento en que empezó la pax cambiaria. Según CEPA, el ajuste interanual de este grupo terapéutico llegó en mayo al 65,3%.