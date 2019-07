"Avengers: Endgame" es la película más taquillera de la historia del cine Información General 22 de julio de 2019 Redacción Por SUPERO A AVATAR, QUE MANTUVO EL RECORD DURANTE UNA DECADA

"Avengers: Endgame" subió al primer lugar del podio del cine este fin de semana al convertirse en la película más taquillera de la historia a nivel mundial. Con su reestreno el pasado 27 de junio, alcanzó los 2.790,2 millones de dólares de recaudación y de esa forma superó el récord que durante diez años ostentó Avatar, que era de 2.789,7 millones. "Una gran felicitación a los equipos de Marvel Studios y Walt Disney Studios, y gracias a los fanáticos de todo el mundo que llevaron aAvengers: Endgame a estas alturas históricas", sostuvo Alan Horn, copresidente y director creativo de The Walt Disney Studios, en un comunicado para poner en valor el logro conseguido.

Titanic quedó en el tercer puesto ya que en 1997 -¡hacer 22 años ya!... parece que fue ayer- con la friolera de 2.185,7 millones de dólares. Lo que aclararon desde diversos sitios especializados en llevar las estadísticas del universo del cine es que el récord de Avengers no contempla ajustes por inflación. Entre las primeras treinta películas más taquilleras de la historia, la única no estrenada en los últimos veinte años es justamente Titanic.

Los directores de "Avengers: Edgame", los hermanos Joe y Anthony Russo, dijeron el viernes último durante su participación en la Comic-Con que sería "una gran emoción" superar el récord de "Avatar", la superproducción de James Cameron, como la película más taquillera de todos los tiempos.

La cinta, que cierra un ciclo de 22 películas del universo Marvel (MCU) que por una década se interconectaron, con superhéroes como Iron Man, Capitán América, Thor, Viuda Negra, Hulk y Ojo de Halcón, aún se muestra en unas 1.400 salas de Estados Unidos, a pesar de que se estrenó el 26 de abril.

"James Cameron siempre ha sido un ídolo para nosotros, ha alimentado nuestra pasión desde el inicio y estar tan cerca de uno de sus grandes filmes es muy especial", dijo Anthony Russo en la mayor convención de cultura pop del mundo, que se celebra cada año en San Diego.

Los hermanos indicaron que les "encantaría trabajar con Marvel de nuevo", pero por ahora están enfocados en otros proyectos.

El par también mostró el tráiler de "21 Bridges", protagonizada por el actor de "Pantera Negra", Chadwick Boseman, y que llega a las salas de cine en septiembre. El drama de acción sigue a un detective que cierra los puentes y túneles de Manhattan para cazar a un asesino de policías, en un filme cargado de tiroteos y persecuciones.

En tanto, en octubre comenzarán a filmar "Cherry", que será protagonizada por el actor de "Spider-Man" Tom Holland, y presentará una mirada "madura" y "complicada" a la crisis de opioides en Estados Unidos, basada en una novela de 2018 ambientada en Cleveland, Ohio, la ciudad natal de los cineastas.

"Ha afectado a nuestras familias esta crisis, por lo que es profundamente personal esta película", señaló Anthony. "Joe y yo estamos ahora en una posición en la que podemos hacer ese tipo de películas, queremos usar ese capital que construimos".

Los Russo están también produciendo "Dhaka" -un film de Chris Hemsworth ("Thor") filmado en India y dirigido por el exextra de Marvel Sam Hargrave- y una nueva versión de "El caso Thomas Crown" con Michael B. Jordan, que también estuvo en "Pantera Negra".

Trabajarán igualmente en adaptaciones del animé japonés "Battle of the Planets" y la novela gráfica "Grimjack", así como una colaboración con Netflix basada en el juego de cartas "Magic: The Gathering".



PATRICK STEWART Y

EL NUEVO STAR TREK

El actor Patrick Stewart dijo el sábado que estaba "locamente feliz" de regresar a Star Trek una generación después.

Stewart retomará su personaje de Jean-Luc Picard, uno de los favoritos de los seguidores, tras casi dos décadas de retraso para la nueva serie del canal CBC "Start Trek: Picard".

"Nunca sabemos cuando será nuestro mejor momento, y ha resultado ser ahora", declaró Stewart durante el festival Comic- Con de San Diego.

Con la voz entrecortada, Stewart contó cómo se sintió al rodar las últimas escenas de la serie "Star Trek: La Nueva Generación" hace años y cómo se había opuesto a volver a la franquicia de ciencia ficción hasta reunirse con el equipo de guionistas liderado por Michael Chabon, ganador de un premio Pulitzer. "En cuanto empezamos a hablar en la sala de guionistas, regresó esa poderosa emoción", recordó Stewart.

El avance de la serie mostró el inesperado regreso de otros personajes populares como Data (Brent Spiner) y Siete de Nueve (Jeri Ryan).

En las imágenes del trailer se ve a un Picard mayor, que vive en su viñedo en la Tierra, luchando por volver a encontrar su lugar en ese planeta. Una misteriosa mujer acude a pedirle ayuda y se le vuelve a ver a bordo de una nave espacial.

Jonathan Del Arco y Johathan Frakes también regresarán al universo Star Trek.

Ese fenómeno cultural, que cuenta con numerosos seguidores en todo el mundo, cumplió 50 años en 2016.

"The Next Generation" estuvo en televisión entre 1987 y 1994 con 178 episodios y dio lugar a varias películas, la última de ella en 2002.