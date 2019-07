La elección nacional y la transición santafesina Locales 22 de julio de 2019 Por Darío H. Schueri Omar Perotti no sacará los pies del plato y velará, a su manera, por el triunfo de Cristina y Alberto Fernández a sabiendas que una gran parte del electorado independiente que lo sentará en el Sillón del Brigadier el 10 de diciembre votará por Macri.

FOTO ARCHIVO AGENDA. Esta semana visitará Santa Fe Alberto Fernández para protagonizar encuentros políticos junto a Perotti.

Resulta tan obsesivamente reiterativo que ya genera acostumbramiento entre los periodistas a la hora de expresarse durante las campañas electorales: los políticos quisieran que se diga lo que a ellos les conviene, y no lo que el periodista advierte, no pocas veces de manera tan explícita que impacta por su expresividad.

Desde aquella noche del 16 de junio en que Omar Perotti prefirió anunciar su triunfo desde su natal, piamontesa y no kirchnerista Rafaela y no desde la sede del PJ (a la que llegó en horas de la madrugada) donde lo esperaban miles de entusiastas, el kirchnerismo comenzó a marcarle la cancha. Los métodos y los tiempos “de Omar” no son los del kirchnerismo explícito. Evitó la foto con Cristina en la presentación del libro en Rosario, y Alberto Fernández tuvo que twitear la foto de una cena entre ambos.

Omar Perotti no sacará los pies del plato; velará, a su manera, por el triunfo de Cristina y Alberto Fernández (desde la llegada del hombre a la luna, la siguiente hazaña es que el candidato a Vice sea el dueño de los votos en una fórmula) a sabiendas que una gran parte del electorado independiente que lo sentará en el Sillón del Brigadier el 10 de Diciembre votará por Macri (o en contra de Cristina). El no podrá hacer nada por impedirlo. Si algo aprendió Perotti en su carrera política es a sobrevivir haciendo equilibro en las alturas, muchas veces sobre una delgada cuerda.

Su hasta hace diez minutos presidente de bancada de senadores nacionales Miguel Pichetto, estuvo la semana pasada en esta capital participando de un acto proselitista con Mauricio Macri, y pícaramente aseveró que mantiene un “diálogo fluido con Omar Perotti”, revelando que lo llamó -como si hiciera falta- para avisarle que estaría en Santa Fe con Macri, asegurando además que el electo Gobernador “es una figura interesante para el futuro de la Provincia”.

Esta semana visitará Santa Fe Alberto Fernández para protagonizar encuentros políticos junto a Perotti, y hasta firmar un acta de compromiso de gobierno (similar a los que el socialismo firmó recientemente con Jatón y Javkyn en plena campaña, y en el 2015 con José Corral).

El diputado nacional, que va por la reelección, Marcos Cleri dio por descontado - ¿es necesario?- el apoyo del gobernador electo Omar Perotti a la fórmula Alberto Fernández - Cristina Kirchner. Y para reforzar la aseveración, adelantó que la próxima semana, el candidato a presidente estará en la provincia para compartir un acto junto al rafaelino, señala el Diario vespertino local.

En la misma nota Alejandra Obeid, segunda en la lista de precandidatos a diputados nacionales después de Cleri, consideró que “Omar es un hombre de la política que respeta acuerdos y espacios; que respeta cuadros técnicos y políticos”. La hija del ex Gobernador tomó debida nota de las declaraciones posteriores al triunfo de Roberto Mirabella, alter ego de Perotti: “se convocará a extra partidarios e independientes, pero sobre todo a los mejores”.

Cleri le abre el paraguas a Perotti, quien aún espera las minuciosas respuestas al pedido de informes financiero formulado por Rubén Michlig, asegurando que tendrá problemas financieros al asumir, toda vez que “las obras públicas se financiaron a través de endeudamientos que tendremos que pagar entre todos, y que los servicios se siguen costeando a través de manotazos que se le están dando a los bolsillos de los usuarios y contribuyentes. Si no, no hubiéramos tenido los tarifazos que tuvimos”. Desde la EPE advierten que por cada punto porcentual de congelamiento o descuento de tarifas que pretenda hacer Perotti, le costará millones de pesos al Tesoro; mientras que Saglione señala que el endeudamiento internacional no comprometerá en lo inmediato al gobierno que asuma el 10 de diciembre.

UPCN y ATE consiguieron que Pablo Farías se avenga a discutir el pase a planta de unos 1.200 empleados que revisten como contratados en distintas áreas de la administración pública.

En su momento el propio Gobernador Lifschitz había señalado que en virtud del estricto pedido del equipo de transición para que se cumpla con la Ley de Responsabilidad Fiscal, el tema de los pase a planta de los contratados, los gremios deberían discutirlo con la gente de Perotti; “no sé cómo piensan resolverlo, hay muchas cuestiones administrativas, legales y responsabilidades a considerar”, se escuchó decir, con preocupación, en el entorno del futuro Gobernador.

Todo bien con “el Omar”, pero las desconfianzas se advierten. Y se profundizarán con el paso del tiempo.